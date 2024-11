Cruje Chavo Fucks: Quiso liquidar a Riquelme y terminó totalmente expuesto

Allí, el flamante campeón contestó de forma tajante: " no, nunca, cortocircuito para nada. Al contrario, siempre fue una muy buena relación. Agradecimiento eterno porque me llevó a Boca. Terminó la final de la Libertadores que para mi fue un golpe duro y me fui"

Luego continuaron buscando que arremeta contra Riquelme y Almirón fue claró: "yo soy de tomar decisones. Llega un momento que la energía para mi cambia y en ese momento me golpeó la final de la Copa... No hubo ningún problema, nada extra"

Jorge Almirón: de Boca a Colo Colo

Almirón es muy recordado por su gran etapa como entrenador de Lanús y en gran parte por eso (porque luego no obtuvo buenos resultados), llegó a Boca de la mano de Riquelme.

El DT llegó al Xeneize en abril del año 2023 y estuvo allí hasta fin de año (o al menos hasta que perdió la final de la Conmebol Libertadores). El entrenador en la entrevista con ESPN afirmó algo cierto que es que de octavos en adelante, fue superior a todos sus rivales en los duelos mano a mano (salvo tramos con Palmeiras y Fluminense) y no terminó ganando la Copa por detalles.

image.png

Se fue del club de la Ribera con las manos vacías en cuanto a palmarés pero en Colo Colo de Chile pareciera haber encontrado su lugar. Llegó al Cacique en enero de 2024 y logró competir fuertemente en Libertadores (quedó eliminado ante River, superándolo por momentos) y ya obtuvo un título de primera división el pasado fin de semana.

Es el primer club por fuera de Lanús en el que el ex DT de San Lorenzo obtiene un campeonato.

