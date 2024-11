Cristiano Ronaldo no sabe si jugará el Mundial 2026

Luego dejó en claro que ningún premio es tan valioso como jugar en la Selección de Portugal: “Me gustaría aprovechar esta oportunidad para decir, sobre todo aquí, a mis compañeros: no veo que, después de jugar en tantos clubes, de ganar tantos trofeos, Ligas de Campeones, Balones de Oro, FIFA, etc., Creo que no hay nada mejor que tienes que representar a la selección, llegar a la selección y, repito: jugar, representar a todo el país, a toda la cultura, a tus hijos, a tu madre, a tu padre, a tus mejores amigos. Por eso a menudo me siento decepcionado con algunos jugadores que no quieren representar a la selección nacional. Esto pasa rápido y no hay nada mejor que jugar. Escucho a mucha gente decir que Portugal es un país pequeño. Portugal es un país grande. Tenemos que pensar así, tenemos que pensar que, sin importar el tamaño del país, lo tenemos todo, un país extraordinario, la infraestructura que tenemos, los estadios, los magníficos entrenadores que tenemos. El potencial de estos jugadores, las estrellas que tenemos, sólo nos falta limar algunas asperezas y pensar que, algún día, seremos grandes. Creo que Portugal será grande, no sólo en el fútbol, sino también en otros deportes”.