Victoria Villarruel en Tucumán, y otro 'palito' a Milei

"Estoy muy contenta de estar en Tucumán. No sólo vengo como vicepresidente de la nación, vengo como argentina. He venido muchas veces a Tucumán, tengo muchos amigos en esta provincia. Hoy poder acompañar a los tucumanos en la fecha importante de la Independencia de la Argentina... ¿Cómo no estar acá y venir a hacerme parte con el pueblo tucumano", comenzó su respuesta Villarruel en su arribo a la provincia.