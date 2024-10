La IA elige a quién prefiere: ¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. La comparación es tan odiosa como inevitable. Su existencia no haría falta si los dos no fueran dos genios del fútbol mundial. Su ausencia tampoco sería reclamada. Pero no hay tal ausencia, y el hincha quiere elegir: ¿A cuál de los dos preferiría?