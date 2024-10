Arde Brasil: Lula da Silva pidió cambios drásticos en la Selección e "invitados"

Lula da Silva quiere una selección de Brasil conformada solo con jugadores del plano local

Es en este contexto que fue nada menos que el presidente del país, Lula da Silva, se expidió sobre el panorama complejo. Un panorama que, así y todo, por ahora la tiene a la Verdeamarelha en el cuarto puesto de la tabla de Eliminatorias (que lidera la Selección Argentina), aunque tras haber conseguido un triunfo agónico frente al Chile de Ricardo Gareca la semana pasada.

image.png Dorival Junior, DT de Brasil

"Hace tiempo que vengo defendiendo que se debería convocar a un equipo brasileño con jugadores que compitan en el Brasileirão", lanzó en una entrevista con medios locales.

El mandatario carioca contó que se reunió recientemente con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo, y le señaló esta inquietud. "¿Por qué no convocas a un equipo sólo con jugadores del campeonato brasileño?", le dijo Lula.

"Tenemos que dar oportunidades a los jugadores de aquí, no a los invitados del exterior"

Lula da Silva fue muy contundente al asegurar que deberían darle oportunidades a los futbolistas de Brasil, y "no a los invitados del exterior", entre los que se encuentran grandes figuras como Vinicius Junior, Rodrygo, Endrick, Raphina, Lucas Paquetá o Marquinhos, entre otros.

image.png Vinicius Junior

"Los de afuera no son mejores que los de aquí. No tenemos un líder ahí, no tenemos un Garrincha, un Romário... tienes muchos jóvenes que, si Dios quiere, tendrán éxito, que serán estrellas, pero no son estrellas", aseveró. Lula.

