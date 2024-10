Andrés Fassi es sólo el mensajero del enojo de Claudio Tapia con Javier Milei

toviggino-tapia_crop1709745215260.jpg Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

La política

Tapia / Toviggino / Zamora eran felices con Sergio Tomás Massa, quien llegó a ser muy influyente en el gobierno de Alberto Fernández y presidenciable a los codazos con Eduardo de Pedro y otros allegados a Cristina Fernández de Kirchner.

Tapia / Toviggino / Zamora coincidían en los 'códigos' de Massa y todo pareció normalizado... hasta que Javier Milei derrotó a Massa.

Milei llevaba horas como Presidente de la Nación cuando se hizo presente en las instalaciones de Boca Juniors para votar contra Juan Román Riquelme y manifestarse partidario de un cambio en la organización jurídica e institucional de AFA, introduciendo las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), que suponen el final de Tapia y Toviggino, y de muchos de sus aliados en los clubes.

Tapia / Toviggino y el propio Zamora presumen de conocer el arte de la negociación, pero no les ha funcionado ni con Milei ni con el promotor del cambio, Federico Sturzenegger. Obviamente que el tema de las SAD llegó con la bendición de Mauricio Macri, quien presume de tener la promesa de inversionistas del Golfo Pérsico para el fútbol argentino. Sin embargo, tal como todo lo que dice Macri, hay que evaluarlo con precaución....

Cuando era presidente de Boca Juniors, Macri fue derrotado brutalmente por Julio Humberto Grondona en su intento de reformar la organización del fútbol profesional. Pero Grondona nunca asumió personalmente el costo de chocar con Macri sino que se ufanó de votar con él. Tapia no es Grondona.

Macri volvió a la carga porque cuenta con un respaldo importante: Javier Milei, quien no sabe / no puede / no quiere / no le interesa negociar. Por lo tanto, es una relación imposible para Tapia.

massa-chiqui-tapia.jpg Claudio Tapia y Sergio Massa.

El temor

El poderoso Tapia, quien logró ser candidato único en la elección de AFA prevista para el 17/10 en el predio en el municipio de Ezeiza, se encuentra invadido por el miedo. La sanción a Fassi es la expresión del temor. De su necesidad de imponer respeto. ¿Tapia se encuentra inseguro?

Hoy día él no tiene protección política para una batalla política. Tapia, si bien se asume como peronista, no tiene vínculo con Cristina Fernández de Kirchner ni La Cámpora. Y tampoco son los mejores días de Zamora, quien debe planificar renovar su mandato en 2025 con austeridad de recursos. En cuanto a Massa, no es interlocutor válido de Milei. Él ni siquiera pudo asegurar la continuidad del acuerdo con Milei acerca de la Dirección General de Aduanas, que Sturzenegger está reformulando casi por completo.

La Derecha Diario integra el universo de difusión de Milei, y claramente identificó la sanción de Tapia a Andrés Fassi con un mensaje del 'Chiqui' contra Milei y el posible cambio en la organización del fútbol profesional.

Racing Club

¿Qué cobertura tiene para esto Tapia? Él invoca a la FIFA pero todos saben que eso es relativo porque, en definitiva, no sólo el fútbol global sino el regional se encuentra abundante en clubes deportivos propiedad de capitales privados. De hecho, Messi juega en el Inter Miami CF, que tiene propietarios identificables: la familia Mas Santos y David Beckham, y se dice que parte del acuerdo es pagarle con acciones del propio club.

Lo que correspondería es habilitar un sistema mixto, tal como existe en Brasil, Uruguay y Chile. Hubo un momento del debate con Juan Sebastián Verón, quien también promueve desde Estudiantes de La Plata la posibilidad de modificar la organización jurídica e institucional, en que Pablo Toviggino prometió un anuncio que sorprendería, pero que hasta ahora no sucedió. Para colmo algunos creen que difundirlo ahora sería una demostración de debilidad.

Tapia creyó que tenía controlada la escena hasta que ocurrió lo de Racing Club de Avellaneda, club integrante del G5 (al igual que River Plate, Boca Juniors, Independiente de Avellaneda y San Lorenzo de Almagro). Víctor Blanco, presidente de 'la Academia' es el secretario general de AFA. En la organización hay 3 personajes decisivos: Tapia, Toviggino y Blanco. Pero Blanco tiene elecciones por delante.

Parece inevitable que una gloria deportiva del club, Diego Milito, desplace a Blanco, pese a las nuevas afiliaciones que éste ha logrado en acuerdo con La Cámpora. Y la lista de colaboradores probables de Milito es vinculada por Tapia a Mauricio Macri, y lo asocia con el proyecto de la modificación del fútbol profesional argentino pese a que Milito fue cuidadoso con esto durante su reciente visita a la FIFA.

La emergencia comanda la vida presente del 'Chiqui', quien no quiere regresar a su club de origen, Barracas Central, donde designó heredero a su hijo Matías.

tapia scaloni.webp Claudio Tapia y Lionel Scaloni.

Andrés Fassi

En ese contexto se cruza Andrés Fassi, quien desde Talleres de Córdoba comanda un esquema de inversión compatible con las SAD, bastante exitoso, y quien tiene una relación difícil con Tapia, según relató el propio Fassi, con entrevistas no concretadas y diálogos truncos. Fassi tuvo un incidente de violencia física y verbal con un muy cuestionado árbitro, que estuvo suspendido por el Colegio Arbitral (Andrés Merlos), y el Tribunal de Disciplina, que controla Tapia a través de Fernando Mitjans, esposo de Marcela Losardo, la ex socia y ministro de Justicia de Alberto Fernández, decidió sancionar muy duro a Fassi.

Mitjans y gran parte del Tribunal de Disciplina, al igual que Tapia, llegaron a AFA por impulso de Daniel Angelici, quien sin embargo perdió Boca Juniors, y su jefe político, Macri, tampoco pudo volver. Paradoja. Inevitable pensar en la insoportable levedad del ser, no por Milan Kundera sino por el anillo de Grondona: "Todo pasa".

Tapia ha asumido un riesgo enorme al pensar con los pies y no con la cabeza: si su rival no es Fassi sino Milei, tiene días difíciles por delante. Quizás no era el momento ni el lugar. Milei tiene mandato hasta diciembre de 2027. Es como decir de aquí a la eternidad, sin Burt Lancaster ni Frank Sinatra (¡ni Debora Kerr!).

La gran venganza de Fassi será refugiarse detrás de Milei y Sturzenegger, explicando que más allá de lo que diga el Tribunal de Disciplina, el conflicto le excede. Todo pero absolutamente todo garantiza que el mandato que Tapia iniciará el 17/10 será muy complejo.

Quienes votarán por Tapia ¿se bancan un choque con el Ejecutivo Nacional, decidido a modificar la organización del fútbol profesional?

¿Cuál es la lealtad posible de quienes votarán en el Día de la Lealtad? (La lealtad es sólo un valor teórico en el peronismo).

El sistema nervioso, compuesto por neuronas, tiene múltiples funciones. Una de las más importantes es pensar, y quien logre hacerlo antes de actuar será bendecido en circunstancias tales como la de la AFA 2024.

