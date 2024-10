Kamala Harris seduce a los latinos y Obama arenga a los afroamericanos

Los demócratas expresan que la devoción por Trump entre los hombres responde a la misoginia, sacando del baúl de los recuerdos lo ocurrido con Hillary Clinton, cuando contra Trump, no pudo acaparar el voto masculino.

“Tiene un problema con los hombres por la misma razón que Hillary Clinton : porque existe la misoginia, al igual que las ideas anticuadas sobre quién debería ocupar la presidencia”, dijo la estratega demócrata Christy Setzer. “Mientras tanto, Trump ha redoblado su apuesta por el machismo de ‘hombre fuerte’ y su papel de dictador, representando el ‘Es un mundo de hombres’ en sus mítines”.

Barack Obama hace campaña por Harris

image.png

Obama ha apelado en especial a los hombres negros, que junto a los jóvenes, parecen menos movilizados que cuando le abrieron a él el camino a la Casa Blanca. “Mi opinión, basada en los informes que estoy recibiendo de las campañas y las comunidades, es que todavía no hemos visto el mismo tipo de energía y participación en todos nuestros barrios y comunidades que vimos cuando yo era candidato”, ha dicho señalando que esa falta de entusiasmo “parece ser más pronunciada con los hermanos”.

El déficit de votantes femeninas de Donald Trump

Trump enfrenta un déficit entre las mujeres votantes, se ha inclinado más que nunca por ganarse a los hombres. En su arenga asesta: "si eres un hombre ‘de verdad’, estás a mi lado”.

Algunos estrategas sostienen que hay más en juego, en particular cuando se trata de los hombres latinos y negros, y que Kamala Harris debe salirse de la agenda woke para fortalecerse en ese target.

El miércoles9/10, la campaña lanzó “Hombres con Harris”, una iniciativa dirigida a los hombres hispanos en estados en disputa. Harris también ha recibido el apoyo de “White Dudes for Harris”, que ha realizado recaudaciones de fondos virtuales y ha creado una campaña publicitaria de 10 millones de dólares dirigida a los hombres blancos en estados en disputa como Pensilvania, Michigan y Wisconsin.

Seth Schuster, portavoz de la campaña de Harris, aseveró al respecto, “Estamos trabajando para llegar a los hombres y jóvenes en todos los lugares donde consumen información"

Mientras tanto, al darse cuenta de que su apoyo entre las mujeres es inestable, Trump ha ampliado su compromiso con los hombres.

Susan del Percio, republicana estratega que no responde a Trump. opina que Harris tiene oportunidad de crecer en el segmento etario de los jóvenes latinos y negros, siempre que modere su progresismo, no obstante, los republicanos dicen que los votantes masculinos no se creen lo que Harris vende.

Más contenido en Urgente24:

Aerolínea low cost cerca de la quiebra tras grandes pérdidas

El outlet con 2x1 en zapatillas que está arrasando en ventas

TyC Sports sorprendió con una decisión y se distinguió de ESPN y Telefé

Video hot: Filtración y una árbitra y un dirigente suspendidos 'de por vida'

'Escrachado': Javier Milei fue al local que cobijó al youtuber y le gritaron de todo...