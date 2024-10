El outlet con 2x1 en zapatillas que está arrasando en ventas

No obstante, las opciones no se limitan solo a la fintech de Marcos Galperin. Los usuarios que posean tarjetas Visa o Mastercard también tendrán la oportunidad de financiar sus compras, pudiendo optar por tres o seis cuotas sin interés, siempre que las compras superen montos mínimos de $39.999 y $79.999, respectivamente. Esta variedad de opciones de financiación no solo proporciona una mayor comodidad, sino que también amplía el alcance de la promoción, permitiendo a más personas participar en la misma.

Embed - Tami Alonso on Instagram: "• 2x1 Puma En todos los Puma Outlet hay 2x1 en zapatillas, en el video les comparto las direcciones que encontré. El video lo grabé en la sucursal de La Plata #promociones #Puma #outlet #zapatillas #puertas #descuento #Argentina #moda #tendencia #viral #ahorro #ahorrar" View this post on Instagram A post shared by Tami Alonso (@gangas.tips)

En el caso de los clientes de Macro Selecta, la situación es igualmente favorable, ya que esta entidad ofrece nueve cuotas sin interés sin un mínimo de compra, lo que representa una ventaja considerable para quienes buscan aprovechar al máximo las promociones. Por su parte, ICBC también presenta una oferta similar con seis cuotas sin mínimo, lo que suma aún más posibilidades a la hora de financiar las compras.

La combinación de ofertas y facilidades de pago ofrece un atractivo muy difícil de resistir. En tiempos donde cada oferta es bienvenida, la promoción 2x1 de Puma, amplificada por la influencia de Tami Alonso, se posiciona como una de las oportunidades más destacadas en el mundo del retail.

Así, la iniciativa de Tami no solo revela una estrategia de marketing bien pensada, sino que también pone de relieve cómo las redes sociales se han convertido en plataformas clave para el comercio. La conexión que establece con sus seguidores, al compartir estos hallazgos, refuerza la importancia de la comunicación entre influencer y consumidor, facilitando el acceso a oportunidades que, de otro modo, podrían pasarse por alto.

