Matías Alé se cansó de las bromas y dejó a Pampito en offside: "Es un comentario pelotu..."

Desde luego, a Matías Alé no le cayó nada bien el comentario, y su reacción fue inmediata: "Un comentario pelotu..., pero lo vamos a dejar pasar", respondió visiblemente molesto, dejando en claro que no tenía intenciones de seguir alimentando la discusión. Sin embargo, Pampito no se quedó callado y respondió con firmeza: "No evalúes mi comentario porque yo también puedo evaluar los comentarios que vos hacés".