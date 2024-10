Atacaron a la escritora Pilar Rahola con pintura roja: la acusaron de complicidad con posturas de Israel

Ocurrió en una universidad privada de Cataluña. Un grupo de manifestantes de extrema izquierda se levantaron y comenzaron a gritar consignas a favor de Palestina y nos acusaron de ser asesinos. Se abalanzaron sobre el atril desde el cual estaba hablando y me tiraron encima un bote de pintura. Entonces, le pedí a la gente que no se fuera del recinto. Fui al baño, me lavé la cara, me dieron una ropa seca y dicté la conferencia. Ocurrió en una universidad privada de Cataluña. Un grupo de manifestantes de extrema izquierda se levantaron y comenzaron a gritar consignas a favor de Palestina y nos acusaron de ser asesinos. Se abalanzaron sobre el atril desde el cual estaba hablando y me tiraron encima un bote de pintura. Entonces, le pedí a la gente que no se fuera del recinto. Fui al baño, me lavé la cara, me dieron una ropa seca y dicté la conferencia.