Semana Santa: La Pascua reinterpretada por Jesús

Pascua recuerda la 10ma. plaga que Dios le ordenó a Moisés y Aarón que anunciaran al Faraón, y cuyo significado requiere una relectura porque tiene que ver con Dios antes que con Israel. Quien no pintara con la sangre de un cordero el dintel de la puerta de su casa, no sería protegido del paso del ángel que acabaría con la vida del primogénito que viviera en ese hogar. Egipcios o israelitas que lo hicieran, vivirían. Egipcios o israelitas que no lo hicieran, sufrirían las consecuencias. De hecho, entre el pueblo que salió con Moisés de Egipto, hubo egipcios.