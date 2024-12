"Amo a Jesús": Un futbolista rechazó usar un brazalete LGBTQ+

El Ipswich Town sancionaría al jugador por escribir en el brazalete

Marc Guehi, jugador del Crystal Palace, podría llevarse una sanción de la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) por escribir la frase “Amo a Jesús” en el brazalete de capitán con la bandera del arcoíris que portó este fin de semana.

Guehi, capitán del Palace, escribió con un rotulador la frase “Amo a Jesús” en el brazalete, lo que puede suponer una sanción por parte de las autoridades inglesas al tratarse de un mensaje religioso.

“Las equipaciones no pueden llevar ningún mensaje político, religioso o un eslogan personal”, dicen las reglas de la competición.

También hay un costado argentino en la cuestión, porque Enzo Fernández portó el brazalete en su condición de capitán de Chelsea, que obtuvo un gran triunfo por 3 a 0 en Stamford Bridge sobre Aston Villa, en donde Emiliano “Dibu” Martínez fue reemplazado debido a la fractura de un dedo de una mano. El exjugador de River y Benfica utilizó la cinta tal cual le fue entregada, sin condicionamiento ni restricción alguna. Y además tuvo su momento de protagonismo al conquistar el segundo gol, a los 36 minutos del primer tiempo. Los otros tantos fueron del senegalés Nico Jackson y Cole Palmer, a los 7’ de la primera etapa y a los 38 de la segunda, respectivamente.

El antecedente de 2023

No es la primera vez que los brazaletes arcoiris a favor de la inclusión generan polémica en la Premier League. En la temporada pasada, el defensor bosnio Anel Ahmedhodzic fue el primer futbolista en negarse a portarlo. Nunca aclaró sus razones. La cadena sueca SVT Sport informó en su momento que el futbolista -con pasado en Malmö, de la primera división sueca- le respondió con una respuesta críptica a la consulta por los motivos que lo llevaron a no usar el brazalete: “Adivinen”. Su entrenador, Chris Wilder, no tenía idea de las razones que llevaron al zaguero bosnio a plegarse a la campaña de inclusión: “No lo sé. No es ni una decisión personal ni del club. Simplemente, no sé por qué lo hizo”. No hubo sanción para Ahmedhodzic, que siguió en los Blades pese al descenso de categoría. Ahora juegan en la Championship.

