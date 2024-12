Racing sueña con un nuevo título pero crece la bronca contra Diego Milito

Y continuó: “Cada uno de nosotros no se da cuenta de la magnitud que tuvo, pero con los años nos vamos a dar cuenta de lo que se logró”.

“Fuimos justos ganadores y grandes ganadores porque nos enfrentamos a equipos brasileros con presupuestos y jugadores que ellos tienen y fuimos ampliamente superiores. Fue un equipo que demostró que podía luchar de igual a igual con esos rivales”, analizó.

Sobre los pocos minutos, mencionó: “Los nervios son cada vez mayores, desde afuera se sufre muchísimo. Siempre hablé con Gustavo y le dije que yo quería empujar para adelante desde el lugar que me toque”.

Además, afirmó: “Si uno se acostumbra a no jugar va perdiendo la chispa y se empieza a dejar de sentirse útil. Me hubiese encantado tener más minutos. Siempre intenté dar lo mejor para el club desde el lugar que me tocó”.

“Nunca me regalaron nada, todo lo que logré en mi carrera lo hice con sacrificio como me enseñaron mis padres. Hoy me toca sufrir desde afuera pero estoy feliz en el lugar que estoy, me siento muy feliz”, remarcó Sigali.

Y cerró sobre el tema: “Tener solamente 8 o 10 partidos este año, la tristeza siempre está. Pero siempre con respeto Gustavo para conmigo y yo con ellos. Pero la tristeza y las ganas de jugar un poco más siempre va a estar, cuando se apague esa llama a la hora de jugar te va alejando del fútbol”.

Leonardo Sigali le dedicó unas palabras a Gabriel Arias: “Tener un compañero y amigo como Gabi, cada momento que vivimos y todo lo que él me ha acompañado este año. Todos sus gestos hablan de lo buena persona que es, del profesional que es, me siento muy identificado como jugador y lo que es dentro del vestuario”.

Sobre Gustavo Costas, admitió: “La final se jugó con mucho corazón, pasión porque fue lo que transmitió Gustavo en la charla técnica. Habló con el corazón de hincha en la mano. Desde ese lugar el equipo lo representó de la mejor manera más allá de lo técnico y táctico. Él representa al hincha, las vivió todas con el club”.

También opinó de Fernando Gago en Boca: “Le está pasando algo similar a lo que le pasó cuando llegó a Racing, que cuando llegó le costó y cuando tuvo su pretemporada armó lo que quería y después fue mucho mejor. Necesita tiempo y estar junto con el grupo. El año que viene van a tener un año mucho mejor. La idea y manera de trabajar que tiene, los jugadores necesitan tiempo para adaptarse”.

Por otra parte, comentó sobre la pelea por el título: “La chance está y luchar luchamos siempre, no lo vamos a dejar de hacer ahora. Sabemos que es difícil pero nuestro trabajo lo vamos a seguir haciendo siempre. El compromiso siempre está y lo vamos a seguir intentando. De a poco vamos a intentar llegar a la última fecha con chances”.

“Me voy a ir a Croacia, analizar la propuesta que llegue. Por el momento tengo la cabeza acá. Quiero seguir en actividad, me siento bien”, cerró sobre su futuro.

Los mejores y peores momentos de Leonardo Sigali en Racing

“Mis momentos más felices en Racing fueron entrar a la cancha con mi nena, uno de los festejos que estuvo toda mi familia en la cancha y el último es un gran momento porque lo compartí con mis seres queridos”, expresó Sigali en Doble Amarilla Radio.

En contraposición, aclaró: “El momento más duro fue perder contra River en 2022, estuve semanas muy mal hablando con mi señora, mis viejos. Me costó salir del estadio, tuvimos charlas con Víctor, Fernando. De los momentos más tristes en el club”.

Sobre el penal de Galván en la definición de la Liga Profesional 2022, opinó: “No hay que hacer responsable a uno puntualmente. Lamentablemente salió mal. No fue fácil de digerir. Había sido un año muy bueno y terminarlo así dolió más, se escapó una oportunidad única”.

Gabriel Arías, Juanfer Quintero y varios jugadores de Racing explotaron de la bronca contra Diego Milito

A pesar de que Racing cortó una racha de 36 años sin títulos internacionales, el candidato a presidente de “La Academia”, Diego Milito, fue despectivo con la obtención de la Copa Sudamericana de parte del equipo de Gustavo Costas, marcando que ese logro, como otros, fueron productos de la casualidad y no de un proyecto de trabajo.

Si bien Milito destacó a los jugadores y al cuerpo técnico, claramente se expresó en forma despectiva de estos triunfos de la Academia, aunque en una operación de prensa, como las que armaba Fernando Marín en los tiempos de Blanquiceleste, quiso instalar que los dichos del exjugador habían sido “sacados de contexto”.

Esa situación provocó que fueran muchos los jugadores, como Juanfer Quintero, o glorias como Fernando Quiroz, se expresaran en contra de Milito, sin nombrarlo pero dejando clara su posición.

Racing: Arias también marcó que “nada es casualidad”

Usando un posteo de otra persona, Arias hizo suya la frase de que “nada es casualidad” sobre los logros del equipo de Costas y otra vez remarcó el trabajo, respondiendo las críticas de Milito.

“Cada esfuerzo que realizamos nos acerca al éxito; nada es casualidad. Es la combinación de trabajo constante, perseverancia, confianza en uno mismo y la humildad de reconocer que siempre necesitamos el apoyo de otros para alcanzar nuestras metas. Esto es lo que te define a ti, Gaby: tu determinación y tu capacidad para seguir adelante. ¡Sigue por más amigo! @gabrielarias_21”, es el posteo que hizo suyo el arquero y capitán del campeón de la Copa Sudamericana.

RACINGSUENACONUNNUEVOTITULOPEROCRECELABRONCACONTRADIEGOMILITOFOTO1.jpg Racing sueña con un nuevo título tras la obtención de la Copa Sudamericana y va por la Liga Profesional mientras crece la bronca contra Diego Milito.

Juanfer Quintero sueña con regresar a River y palito a Diego Milito

Por otra parte, el colombiano Juan Fernando Quintero no oculta su devoción por River. Aunque actualmente es jugador de Racing, equipo con el que acaba de conquistar la Copa Sudamericana, el talentoso volante colombiano asegura que su corazón siempre estará en Núñez, lugar al que considera su hogar futbolístico.

“Es mi lugar en el mundo, mi casa”, afirmó en una entrevista reciente, dejando abierta la posibilidad de un tercer ciclo en el club millonario. Quintero destacó el papel que River jugó en su carrera y en su vida personal: “River me dio el reconocimiento que no había tenido tras pasar por Europa. Lo que soy hoy se lo debo al club”, expresó con emoción.

Además, el mediocampista de 31 años volvió a elogiar a Marcelo Gallardo, a quien describe como “un padre” y con quien mantiene una relación cercana y de profundo respeto: “Siempre tratamos de ser naturales, él sabe que es mi papá, lo quiero, lo amo, me he peleado como nadie, sigo discutiendo normalmente porque tenemos ese diálogo, pero es mi padre. Lo respeto y lo amo con mi vida, siempre le voy a desear lo mejor”.

El colombiano no solo recordó su etapa en River, sino que también dejó en claro que no descarta retirarse vistiendo la banda roja. “Dije que quería retirarme ahí, pero no sabemos cómo son las vueltas del fútbol. Siempre estaré agradecido”, comentó, abriendo una ventana a la posibilidad de volver a jugar en el Monumental.

Pese a estar comprometido con “La Academia” hasta diciembre, los rumores sobre su futuro siguen creciendo. En Núñez, la puerta parece estar siempre abierta para un jugador que dejó una marca imborrable en la historia del club, tanto por su talento como por sus goles decisivos.

Por ahora, Quintero se encuentra en Colombia por motivos personales, pero su reciente entrevista alimentó la ilusión de los hinchas millonarios, que sueñan con verlo nuevamente desplegar su magia en el estadio Monumental.

Los hinchas de Racing preparan una gran fiesta para recibir a los campeones en el Cilindro

Tras la obtención de la Copa Sudamericana y de la victoria frente al “Canalla” por la Liga Profesional, Racing había quedado a dos puntos del líder Vélez. El equipo de Liniers le ganó a Sarmiento de Junín 1-0 este último domingo 01/12 y le sacó una distancia de cinco unidades, pero la “Academia” tiene un partido menos. Si este miércoles (04/12) supera al “Pincha”, se ubicará a dos de nuevo de la cúspide.

Ante este panorama, el técnico Gustavo Costas anticipó: “Ahora vamos por todo”. “Les dije a los jugadores que el partido más importante del año es el del sábado”, había contado el entrenador antes de la victoria ante Rosario Central.

RACINGCALIENTALAPREVIACON50000BANDERASMENSAJEPARADIEGOMILITOFOTO3.jpg Racing sueña con un nuevo título tras la obtención de la Copa Sudamericana y va por la Liga Profesional mientras crece la bronca contra Diego Milito.

Diego Milito y las banderas de la polémica en cancha de Independiente

El próximo domingo (15/12) será el día de votación para los socios de la Academia y la gran disputa es entre el oficialismo de Víctor Blanco (Christian Devia candidato a Presidente) y Diego Milito. Hay un tercer candidato que es Miguel Jiménez. Lo cierto es que en este contexto, aparecieron banderas que mencionan al ex delantero del Inter de Italia en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y se levantó la polémica.

RACINGCALIENTALAPREVIACON50000BANDERASMENSAJEPARADIEGOMILITOFOTO4.jpg Racing sueña con un nuevo título tras la obtención de la Copa Sudamericana y va por la Liga Profesional mientras crece la bronca contra Diego Milito.

Bandera mencionando a Diego Milito en el Libertadores de América

En el partido en el que Independiente venció 2 a 0 a Central Córdoba, muchos ojos fueron a parar a las banderas de Diego Milito en plena platea del Rojo.

Tres banderas estuvieron allí. La primera de ellas decía: “Diego Milito presidente”. A su derecha una foto del carnet de Milito siendo socio del Rojo y al lado suyo, otra que tenía una foto del “Príncipe” con una casaca de Independiente y la frase “x una Avellaneda toda roja”.

Esto rápidamente caló hondo en el seno de la Academia. Según afirmó el periodista partidario de Independiente Lucas González Diez, “Milito fue socio del Rojo hasta antes de ser futbolista profesional” y además, cabe aclarar, que su hermano Gabriel está identificado con el otro equipo de Avellaneda que no es Racing.

RACINGCALIENTALAPREVIACON50000BANDERASMENSAJEPARADIEGOMILITOFOTOPORTADA.jpg Racing sueña con un nuevo título tras la obtención de la Copa Sudamericana y va por la Liga Profesional mientras crece la bronca contra Diego Milito.

La respuesta de Diego Milito

Diego Milito respondió a estas banderas mediante una historia de Instagram y de alguna manera u otra, le adjudicó al oficialismo de Racing estas banderas en la cancha del Rojo:

Hoy aparecieron banderas con mi nombre en la cancha de Independiente.

Las pusieron los mismos que hace algunos días subieron videos con cortes malintencionados.

Soy hincha de Racing, todos ustedes lo saben. Amo a nuestro club, siempre di y voy a dar mi vida por defenderlo. Me involucro porque tengo un sueño, porque tengo convicción, porque quiero devolver un poco de todo lo que me dieron.

No permitamos que sigan con su campaña del miedo. Yo no me lo merezco, y ustedes no se merecen que los subestimen. Cuento con ustedes, los necesito!.

AGUANTE RACING!

¿Cuándo se desarrollarán las elecciones en Racing?

Las elecciones en Racing se darán el próximo domingo (15/12) y de un lado estará Diego Milito (con Hernán Lacunza, PRO, como uno de sus vices. Martín Ferré, discípulo de Daniel Scioli y funcionario del gobierno de Alberto Fernández, es el otro candidato a vice) y del otro lado Christian Devia, con Blanco como vice.

