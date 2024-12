Racing calienta la previa con "50.000 banderas" ¿mensaje para Diego Milito?

RACINGCALIENTALAPREVIACON50000BANDERASMENSAJEPARADIEGOMILITOFOTO3.jpg Racing atraviesa un gran momento futbolístico tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana y prepara un fuerte mensaje a Diego Milito.

Bandera mencionando a Diego Milito en el Libertadores de América

En el partido en el que Independiente venció 2 a 0 a Central Córdoba, muchos ojos fueron a parar a las banderas de Diego Milito en plena platea del Rojo.

Tres banderas estuvieron allí. La primera de ellas decía: “Diego Milito presidente”. A su derecha una foto del carnet de Milito siendo socio del Rojo y al lado suyo, otra que tenía una foto del “Príncipe” con una casaca de Independiente y la frase “x una Avellaneda toda roja”.

RACINGCALIENTALAPREVIACON50000BANDERASMENSAJEPARADIEGOMILITOFOTO4.jpg Racing atraviesa un gran momento futbolístico tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana y prepara un fuerte mensaje a Diego Milito.

Esto rápidamente caló hondo en el seno de la Academia. Según afirmó el periodista partidario de Independiente Lucas González Diez, “Milito fue socio del Rojo hasta antes de ser futbolista profesional” y además, cabe aclarar, que su hermano Gabriel está identificado con el otro equipo de Avellaneda que no es Racing.

La respuesta de Diego Milito

Diego Milito respondió a estas banderas mediante una historia de Instagram y de alguna manera u otra, le adjudicó al oficialismo de Racing estas banderas en la cancha del Rojo:

Hoy aparecieron banderas con mi nombre en la cancha de Independiente.

Las pusieron los mismos que hace algunos días subieron videos con cortes malintencionados.

Soy hincha de Racing, todos ustedes lo saben. Amo a nuestro club, siempre di y voy a dar mi vida por defenderlo. Me involucro porque tengo un sueño, porque tengo convicción, porque quiero devolver un poco de todo lo que me dieron.

No permitamos que sigan con su campaña del miedo. Yo no me lo merezco, y ustedes no se merecen que los subestimen. Cuento con ustedes, los necesito!.

AGUANTE RACING!

¿Cuándo se desarrollarán las elecciones en Racing?

Las elecciones en Racing se darán el próximo domingo (15/12) y de un lado estará Diego Milito (con Hernán Lacunza, PRO, como uno de sus vices. Martín Ferré, discípulo de Daniel Scioli y funcionario del gobierno de Alberto Fernández, es el otro candidato a vice) y del otro lado Christian Devia, con Blanco como vice.

