Descargo: Iván Marcone dejó una durísima reflexión del presente de Independiente

"Me tocó pasar unos días muy malos que la verdad sufrí. Por dentro estoy un poco destrozado, pero bueno, pedirle disculpas al hinchas que quizás se sintió un poco enojado conmigo y que sintió algo que uno no quiere transmitir", dijo el capitán del Rojo, dirigido por Julio Vaccari.

"Pido disculpas y le agradezco a la gente que me apoya y me acompaña. Quizás del otro lado la gente puede ver algo que no es o no saber o criticar, hablar o lastimar sin saber lo que uno vive siempre", agregó.

"Necesito estar solo en mi casa, pensar, descansar y tratar de dar todo cuando salgo a la cancha como hace el equipo", cerró Iván Marcone.

