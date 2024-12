Diego Milito y las banderas de la polémica en cancha de Independiente

image.png

Respuesta de Diego Milito

Diego Milito respondió a estas banderas mediante una historia de Instagram y de alguna manera u otra, le adjudicó al oficialismo de Racing estas banderas en la cancha del Rojo:

Hoy aparecieron banderas con mi nombre en la cancha de Independiente.

Las pusieron los mismos que hace algunos días subieron videos con cortes malintencionados.

Soy hincha de Racing, todos ustedes lo saben. Amo a nuestro club, siempre di y voy a dar mi vida por defenderlo. Me involucro porque tengo un sueño, porque tengo convicción, porque quiero devolver un poco de todo lo que me dieron.

No permitamos que sigan con su campaña del miedo. Yo no me lo merezco, y ustedes no se merecen que los subestimen. Cuento con ustedes, los necesito!

AGUANTE RACING!

image.png

Fueron las palabras del Príncipe.

Elecciones en Racing

Las elecciones se llevarán a cabo el próximo 15 de diciembre de 2024. Los 3 candidatos son:

Christian Devia (con Victor Blanco y Alfredo Chiodini como vicepresidentes)

Diego Milito (Hernan Lacunza y Martín Ferré como candidatos a vices)

Miguel Jiménez (Hernán Sormani y Julia Romano)

Todo pareciera indidcar que el mano a mano será entre Devia (Blanco y el oficialismo) y Milito y su lista.

Más contenido en Golazo24

El insólito dato de Boca en la Bombonera del que se burla todo River

Escándalo Ascenso: Sarmiento de La Banda fue favorecido y terminó a las piñas

En homenaje al 30, Vélez Sarfield dio otro paso hacia

Edoardo Bove: el futbolista en terapia intensiva que tiene en vilo a toda Italia

Dibu Martínez salió lesionado por un golpe en el lugar más inoportuno

La inesperada reacción de Pep Guardiola ante las burlas de hinchas del Liverpool