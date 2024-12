El vivo de Yanina Latorre que expuso a Wanda Nara, Icardi y la China Suárez

Tamara Báez y su inesperado ataque a Wanda Nara

En medio del revuelo, Tamara Báez, ex pareja de L-Gante, decidió tomar el micrófono virtual y disparar munición pesada contra Wanda. En un comentario que dejó en el vivo de Latorre, Báez acusó a la mediática de haberse involucrado con el padre de su hija Jamaica cuando aún estaban juntos. "Yo les confirmo que ella se metió con el papá de mi hija cuando estábamos juntos. Hablé con Kennys (Palacios) por teléfono y me lo negaba. En fin... siempre tuve la razón", aseguró, y cuestionó la doble moral de la empresaria y conductora de Bake Off, destacando que Wanda hizo lo mismo que le recriminó a la China.