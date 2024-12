Marcha federal contra Milei y desafío a la CGT dialoguista

El 20/11, cuando se anunció el paro, el secretario general de ATE Nacional explicó los motivos: “Si los estatales no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos. Ya destruyeron nuestros salarios y ahora con exámenes de idoneidad que son ilegales pretenden seguir despidiéndonos. ¿Qué examen nos va a tomar esta gente sobre nuestro trabajo si no lo conocen? No tienen ni idea”.

ATE rechazó la oferta de aumento salarial que presentó el Gobierno de Javier Milei, el cual había otorgado una serie de aumentos del 2% para noviembre y 1% para diciembre, los cuales consideraron insuficientes frente a una pérdida de poder adquisitivo que superaría el 39%.

También protestan contra el denominado Sistema de Evaluación Pública de la Administración Milei que incluye exámenes de idoneidad para más de 40 mil trabajadores contratados por el Estado.

Por otro lado, ATE también denuncia que hay “persecución y maltrato sistemáticos” contra los trabajadores.

“En este momento la persecución y el maltrato son sistemáticos en todas las áreas del Estado. Crecen los niveles de autoritarismo y violencia, pero tienen que saber que no les tenemos miedo”, dijo Aguiar.

¿Se suma La Cámpora?

Entre las organizaciones que participarán de la marcha como la UTEP o los aceiteros que conduce Daniel Yofra, podría estar La Cámpora, que estuvo en las reuniones para organizar la movilización y La Patria es el otro, del ‘Cuervo’ Larroque.

