Rodrigo de Loredo, furioso: "El Gobierno pactó con la CGT"

"Ha sido muy exitoso el trabajo parlamentario de la minoría del oficialismo", sentenció irónicamente el diputado cordobés.

“El acuerdo con la CGT es evidente, basta ver el juego de las sillas que el quórum no alcanza, que me siento, que no me siento, que los aliados no están cuando vale la pena”, dijo.

En esa misma línea opinó Oscar Zago, ex presidente del bloque de la LLA y actual presidente del Bloque MID -Movimiento de Integración y Desarrollo, que apuntó duramente al oficialismo por la caída de la sesión.

"Al igual que con Ficha Limpia, manos sucias (y turbias), otra vez ganaron. ¿Quién es la Casta Sindical, ahora?", expresó el diputado y presidente del bloque Movimiento Integración y Desarrollo, escribió en su cuenta de X.

El proyecto de reforma sindical es impulsado por el radical Martín Tetaz y apunta a prohibir las reelecciones indefinidas en los sindicatos y eliminar la obligatoriedad de la cuota solidaria. La iniciativa ya había sufrido un traspié durante el debate en comisión al no alcanzar las firmas de la mayoría de los integrantes para el dictamen, aunque igual buscará llevarlo al recinto.

CGT dialoguista, tregua y acuerdo con Santiago Caputo

En los últimos meses, la CGT viene mostrándose dialoguista con el Gobierno y recientemente desechó la posibilidad de un paro general para diciembre, tal como había convocado Pablo Moyano, quien terminó pegando el portazo a la central obrera.

Esta especie de tregua desató versiones de un acuerdo entre los sindicalistas y el Gobierno, que podría haber tenido su moneda de cambio este martes (26/11) con la sesión caída en Diputados. Y la reunión con Santiago Caputo no hizo más que confirmar estos rumores.

El portal Infogremiales habló de "recientes negociaciones entre la CGT y el empresario Santiago Caputo, quienes llegaron a un acuerdo" respecto a dicho proyecto de ley.

El pasado 1ero. de octubre, el secretario general adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, brindó detalles sobre la reunión que algunos dirigentes de la central sindical mantuvieron con funcionarios del Gobierno. En una entrevista con la AM 530, Rodríguez calificó el encuentro con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como "cordial", destacando que fue una invitación del propio Gobierno. En la reunión también participaron Santiago Caputo, en calidad de asesor general, y Julio Cordero, secretario de Trabajo.

Rodríguez destacó la buena disposición de Santiago Caputo, a quien consideró una "persona de palabra". "Cuando se logra coincidir en algo, lo cumple", dijo. En ese sentido, contó que el asesor de Javier Milei fue el responsable del freno que había tenido el proyecto en la Comisión de Trabajo, ya que "no está de acuerdo en modificar la ley de organizaciones sindicales y ordenó a los diputados de LLA que no participen de la Comisión del Trabajo para modificar estas leyes con este proyecto".

