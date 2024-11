Boca: Leandro Paredes se traería una "Joya" de Roma

Leandro Paredes y la “Joya” que llegaría a Boca

El mediocampista no pudo arreglar su salida para llegar en enero, pero es muy probable que llegue en junio de 2025 a Boca, llegaría justo en pleno mundial de clubes, pero no se sabe si podrá disputarlo, además no llegaría solo, según lo que trascendió Paulo Dybala podría llegar con él.