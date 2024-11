Regla Diego Forlán: Por qué la FIFA prohibió quitarse la camiseta en los festejos

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ivanfamil/status/1861013396453257650&partner=&hide_thread=false Y otra explicación está relacionada con el deseo de evitar incidentes en la grada, ya que en el pasado, camisetas lanzadas a los espectadores, han generado disturbios entre los aficionados que querían hacerse con ella. pic.twitter.com/77tpJqVTCj — Iván Fernández Amil (@ivanfamil) November 25, 2024

Cronología de la evolución de la Regla 12 en el fútbol

En un principio quedó prohibido exhibir todo tipo de mensajes políticos, religiosos o personales. Sin embargo, para no dar lugar a interpretaciones, en la previa al Mundial de Brasil 2014 la FIFA avisó que si se mostraban camisetas con mensajes, lemas o imágenes durante los partidos, sin importar de qué naturaleza sean, se sancionaría disciplinariamente.

A su vez, la IFAB aclaró que violar la regla no necesariamente amerita una amarilla, pero pueden acarrear castigos por parte de los organizadores de cada competencia. Por supuesto, esta medida no erradicó por completo estas acciones por parte de los jugadores, pero sí ha disminuido su frecuencia. Como contrapunto, han crecido las críticas y polémicas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ivanfamil/status/1861013402765664367&partner=&hide_thread=false Su origen real lo encontramos investigando quien estuvo detrás de la implementación de esta norma, el francés Jérôme Valcke, número dos de la @FIFAcom y director de marketing y publicidad que, en 2015, fue expulsado por corrupción. pic.twitter.com/etQsSxBXwv — Iván Fernández Amil (@ivanfamil) November 25, 2024

En la Copa del Mundo de Brasil, el arquero de la Selección Argentina, Sergio Romero, recibió una advertencia después de que luciera una remera dedicada a sus hijas y esposa, tras convertirse en figura en la tanda de penales ante Holanda que le dio a la Albiceleste el pase a la final. También indignó que ese año Jonathan Megia Ruiz, futbolista del Real Jaen, Segunda División de España, sea multado por una dedicatoria a todos los niños enfermos de cáncer.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ivanfamil/status/1861013409652682995&partner=&hide_thread=false Él mismo lo explicaba. Cuando los futbolistas celebran un gol es el momento de mayor audiencia del partido, el momento culminante, y todas las cámaras se centran en el goleador. pic.twitter.com/XrqviBktny — Iván Fernández Amil (@ivanfamil) November 25, 2024

Otros sucesos despertaron aún más controversia. En 2013, el argentino Franco Zuculini marcó para Real Zaragoza y en la celebración enseñó la remera que llevaba debajo con una inscripción que repercutió mucho en el país. “Callejeros inocente. La música no mata”, se leía. El volante fue amonestado y luego debió dar explicaciones a los medios.

Más cerca en el tiempo se encuentran los homenajes de Jadon Sancho y Achraf Hakimi, jugadores del Borussia Dortmund que en mayo pidieron justicia tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía en Estados Unidos, aunque fue tal el apoyo que recibieron del público que la Federación Alemana de Fútbol optó por no sancionarlos, en lo que fue una decisión inédita.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ivanfamil/status/1861013422994817170&partner=&hide_thread=false Un claro ejemplo de esto ocurría con el delantero italiano Christian Vieri, quien después de cada gol levantaba la camiseta de su equipo, con los patrocinadores que le pagaban su sueldo, para enseñar la de una de sus marcas. pic.twitter.com/aQnaKpNq7m — Iván Fernández Amil (@ivanfamil) November 25, 2024

Mauro Amato, un caso icónico en el fútbol argentino

En el fútbol argentino también se pueden encontrar varios de estos casos. Uno de los más recordados es la dedicatoria de Juan Román Riquelme por el fallecimiento de Pedro Pompilio. En un partido ante San Lorenzo por el Apertura 2008, el ídolo del Xeneize mostró una remera con una inscripción en honor al hasta entonces presidente de Boca.

Algo similar, pero con un final más inaudito, ocurrió cuatro años antes, cuando el delantero de Independiente Jairo Castillo levantó su camiseta para mostrar la remera que llevaba debajo con el fin de homenajear a José Omar Pastoriza, emblema del “Rojo”, institución en la que se desempeñaba como entrenador al momento de perder la vida por un paro cardíaco. El árbitro del partido, Ángel Sánchez, enternecido por aquel acto, le dio la mano, pero tuvo que amonestar al colombiano.

No obstante, al revisar los archivos el caso más emblemático en el fútbol local ha tenido como protagonista a Mauro Amato. El exfutbolista surgido en Estudiantes de La Plata tuvo una extensa trayectoria por diferentes clubes del país, pero su paso por Atlético Tucumán, en donde solo estuvo entre 1998 y 1999, es de los más recordados precisamente por sus originales festejos.

En un duelo ante Godoy Cruz, el atacante del Decano convirtió el 3-1 definitivo y mientras corría para celebrarlo se levantó la camiseta para dejar a la vista una frase contundente: “Aguanten las Madres”. Aunque no fue la única. Debido a que Cecilia, su pareja de entonces, era reportera gráfica, Amato también pidió justicia por José Luis Cabezas, el fotógrafo asesinado en 1997. “No se olviden de Cabezas”, fue la frase elegida esa vez. Pero, ¿qué fue lo que motivó al platense a este tipo de celebraciones?

“En Tucumán empecé a leer el libro Nunca Más y se me nació empezar a enviar mensajes a la sociedad, expresarme de alguna manera. A mi pareja se le ocurrió que podía implementar esa modalidad y así surgió”, contó Amato en un reportaje que concedió al canal TyC Sportes. Hasta ese entonces, el exdelantero desconocía lo que había sucedido durante la última dictadura militar en la Argentina. “No tenía conocimiento ni información. Me fui involucrando a partir de leer e investigar por mi cuenta. Nunca había tenido una charla con alguien sobre el tema”, reconoce.

Si bien Amato se atrevió a algo inusual en el fútbol y por lo que aún hoy se lo recuerda, en el momento no fue bien recibido por el entorno. “En el plantel no me siguió nadie. Quizás esos temas no se tocaban. Sí me preguntaban por qué lo hacía, pero nadie se enganchó. En esa lucha estaba solo. Cuando mostré la remera por las Madres de Plaza de Mayo el gobernador de Tucumán era Domingo Bussi -condenado por crímenes de lesa humanidad- y evitó que se publicara la foto del festejo. También un dirigente me dijo que me fijara con los mensajes que mandaba pero mucha bola no le di porque lo seguí haciendo”, rememora.

Jérôme Valcke, el exdirigente que impulsó la Regla 12

Detrás de la implementación de esta regla aparece el nombre de Jérôme Valcke. El francés, suspendido por diez años tras el FIFA Gate, se desempeñaba como director de mercadotécnica y televisión de la entidad, en la que incluso llegó a ser Secretario General, y es apuntado como el principal responsable de esta medida.

¿La razón? El marketing, ya que en el momento en el que las cámaras captan más de cerca a los futbolistas, las marcas que patrocinan a los equipos se perdían la oportunidad de aparecer en la imagen perdiendo millones de ingresos. Esto no es ningún secreto. Cinto Ajram, responsable de activación de patrocinios del Barcelona entre 2016 y 2017, afirmó que a los auspiciantes les “afecta mucho” cuando un futbolista festeja el gol y se saca la camiseta, en una conferencia que brindó en Ecuador hace tres años.

Con o sin sanciones, los futbolistas continúan con esta costumbre tan común años atrás, aunque ahora aparece con menor frecuencia por las consecuencias a las que deben enfrentarse. Amato, que sigue ligado al fútbol trabajando como entrenador de la Séptima División de Estudiantes de La Plata, ensaya una explicación: “El fútbol es un gran vehículo a partir del cual se pueden dar un montón de mensajes. Apunto a eso y siempre lo voy a hacer porque es la convicción que tengo”.

