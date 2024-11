Coscu vs Flavio Azzaro en plena guerra: "Subirme a un ring"

Pérez Disalvo no se quedó con los brazos cruzados y respondió a este clip que rápidamente se viralizó: "De los creadores de bardear a messi, festejar los logros de messi Llega Bardear a costas y juanfer Festejar los logros de costas y juanfer. Si tanta plata tenes para comprar palcos, ponela para ayudar al boxeo de tu club. Y no de boca eh, de Racing."

¿Del streaming al ring?

Ante un usuario que le propuso una pelea de Boxeo ante el periodista, Coscu respondió: "Naaaa no quiere, es la única persona con la que me encantaría subirme a un ring pero no le da"

No es la primera vez que Pérez Disalvo muestra sus ganas de que todo se resuelva en un ring. "Tenes unas ganas de ser mi amigo boludito, 32 videos me hiciste ya, yo lo unico que quiero con vos es pelear en un ring" había dicho el streamer en un encontronazo que había tenido con Azzaro en el mes de marzo.

image.png

No es la primera vez que se cruzan por redes y por lo caldeado que está el asunto, al parecer tampoco será la última.

