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Flavio Azzaro insinuó que River va por una de las estrellas del continente

Flavio Azzaro deslizó que River Plate va por uno de sus verdugos en la Copa Libertadores. Atención: es jugador de la Selección Argentina

19 de marzo de 2026 - 12:43
Flavio Azzaro insinuó que River va por una de las estrellas del continente

Flavio Azzaro insinuó que River va por una de las estrellas del continente

Además, este jueves 19 de marzo será una jornada importante para el equipo, ya que conocerá su grupo en la Copa Sudamericana, competencia en la que aparece como uno de los cabezas de serie.

Flavio Azzaro y ¿River por un jugador de Selección Argentina?

El Mundial 2026 se acerca cada vez más y Lionel Scaloni dio a conocer la lista de la Selección Argentina en la última convocatoria previa a esas fechas tan esperadas.

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En paralelo, uno de los principales objetivos de Chacho Coudet de cara al próximo mercado de pases en River Plate es incorporar un centrodelantero que le brinde jerarquía al ataque.

Ambos temas se conectan a partir de lo que deslizó el periodista Flavio Azzaro en su programa AZZ, No Podemos Perder. Allí, durante un análisis detallado de los convocados por Scaloni, surgió el nombre de José López, quien aparece bien posicionado como la principal alternativa para ser el tercer “9” rumbo a Norteamérica 2026.

En ese contexto, Azzaro lanzó una frase que no pasó desapercibida: Guarda a ver si al Flaco López no lo compra River”.

Cabe aclarar que el periodista mantiene una buena relación con Stéfano Di Carlo, lo que alimenta la posibilidad de que exista un interés concreto del club por el delantero de Palmeiras en el corto plazo.

Días atrás, Hernán Castillo había asegurado: “River tiene apuntados para junio a Mauro Icardi, Mateo Retegui, Giovanni Simeone y Lucas Beltrán”, por lo que José López podría sumarse a esa lista de posibles refuerzos que maneja la dirigencia.

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De todos modos, en este momento el nombre que pica en punta entre todas las alternativas es el de Giovanni Simeone.

River Plate y una jornada especial

Este jueves 19 de marzo será una jornada particular para River Plate, ya que conocerá su grupo en la Copa Sudamericana 2026.

Si bien el Millonario siempre aspira a disputar la Copa Libertadores, su flojo 2025 bajo la conducción de Marcelo Gallardo lo llevó a competir en el segundo torneo en importancia del continente.

Tras la salida del Muñeco, el club de Núñez encontró mayor estabilidad con Chacho Coudet al mando: de los últimos 12 puntos en juego por el Torneo Apertura de la Liga Profesional, River sumó 10.

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Por lo pronto, el próximo compromiso para el equipo será el domingo 22 de marzo, cuando visite a Estudiantes de Río Cuarto desde las 17:45 por la fecha 12 del certamen local.

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