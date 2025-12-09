Flavio Azzaro confirmó la noticia que explota en River: "Me contó un pajarito"

Desde que Marcelo Gallardo regresó a River se realizó una inversión cercana a los 100 millones de dólares en refuerzos, algo que realmente no sirvió para nada ya que el rendimiento del equipo fue paupérrimo y no se consiguió ningún objetivo. Es por eso que ahora la política de Stéfano Di Carlo es tratar de hacer más con menos y gastar en este mercado no más de 20 millones de dólares.