Luego de lo que fue un 2025 pésimo para River en todo sentido, Stéfano Di Carlo y Marcelo Gallardo comenzaron a rearmar el plantel para lo que viene. En medio de las diferentes informaciones sobre refuerzos que pueden llegar el sorprendió fue Flavio Azzaro con una afirmación que generó impacto en el Millonario.
BOMBAZO
Flavio Azzaro confirmó la noticia que explota en River: "Me contó un pajarito"
Flavio Azzaro habló del mercado de pases de River y aseguró el plan que tienen Gallardo y Di Carlo entre manos.
Desde que Marcelo Gallardo regresó a River se realizó una inversión cercana a los 100 millones de dólares en refuerzos, algo que realmente no sirvió para nada ya que el rendimiento del equipo fue paupérrimo y no se consiguió ningún objetivo. Es por eso que ahora la política de Stéfano Di Carlo es tratar de hacer más con menos y gastar en este mercado no más de 20 millones de dólares.
Por estos días River comenzó a preguntar por un sinfín de jugadores donde el modus operandi de Di Carlo es el mismo en todos los casos: ofrecer un préstamo con un cargo caro y opciones de compra importantes. La idea consiste en sumar futbolista por poco dinero y en caso de que rindan durante una temporada sí llegar al paso de comprar los pases.
El caso es que parece que en silencio, River está preparando algo fuerte. Flavo Azzaro en su canal de stream habló sobre el mercado de pases que está desandando el Millonario y sorprendió con una información que nadie esperaba. “Yo creo que River va por todo en este mercado de pases eh…”, comentó en primer lugar para sorpresa de todos sus compañeros.
Azzaro reveló el verdadero plan de River
“A mi me contó un pajarito ‘voy a dejar la vida en este mercado de pases para sacar adelante lo que nos pasó’. Este pajarito era de River. Yo siempre tuve la información de que en este mercado de pases River iba a jugar fuerte. Yo la información que tengo es que van a ir por todo”, sentenció Flavio Azzaro, remarcando que habrá una inversión muy fuerte.
Esto dista mucho de las informaciones iniciales que indican que la intención de Stéfano Di Carlo era realizar una inversión aproximada de entre 20 y 25 millones de dólares para sumar entre 5 y 6 refuerzos para River, por lo que en las sombras parece que el Millonario está buscando nombres importantes para dar un golpe sobre la mesa en 2026.
Más en GOLAZO 24
El movimiento explosivo de Milei que celebra Estudiantes y enfurece a Chiqui Tapia
Estudiantes LP le ganó a Gimnasia y Esgrima 0-1 y jugará la final contra Racing Club
River aceleró y Gallardo está a punto de cerrar a su primer refuerzo para 2026
El nuevo escándalo que se desató en Boca tras la eliminación ante Racing