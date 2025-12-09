El movimiento explosivo de Milei que celebra Estudiantes y enfurece a Chiqui Tapia

Imagen de WhatsApp 2025-12-09 a las 12.29.16_b1b55541

Milei, hincha de Estudiantes y rival de Tapia

A través de su cuenta de X, Milei publicó la placa que indicó la victoria de Estudiantes y además colocó las siglas del club a modo de festejos. “EDLP!”, escribió el Presidente de La Nación, un movimiento simple pero más que explosivo en medio de una batalla que por ahora se calmó entre el Pincha y AFA pero que todavía tiene más capítulos por delante.