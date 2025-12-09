Luego de pasar varias turbulencias durante este semestre, Estudiantes de La Plata logró meterse en la final del Torneo Clausura tras vencer a Gimnasia y Esgrima La Plata por 1-0. Uno de los que hizo un movimiento explosivo con el triunfo del Pincha fue Javier Milei en medio de la guerra entre Chiqui Tapia y Juan Sebastián Verón.
LANZÓ SU DISPARO
El movimiento explosivo de Milei que celebra Estudiantes y enfurece a Chiqui Tapia
Javier Milei, a través de su cuenta de X, se expresó no bien quedó consumada la victoria de Estudiantes ante Gimnasia.
Estudiantes tuvo que pasar por mucho pero ahora irá por el título ante Racing. Fue un semestre donde desde lo deportivo las cosas parecían no fluir y de hecho terminó metiéndose por la ventana a la ronda de PlayOff con un Eduardo Domínguez que estaba más afuera que adentro. Luego llegó el escándalo con Rosario Central, el pasillogate y las sanciones a jugadores y Juan Sebastián Verón.
La guerra entre Chiqui Tapia y Juan Sebastián Verón tomó mucha temperatura y el que tomó partido en todo esto fue Javier Milei, quien desde el minuto cero mostró su apoyo al Pincha para ponerse nuevamente en las antípodas del mandatario de la AFA. A pesar de que es hincha de Boca, el presidente de La Nación se convirtió en un fanático más del club platense.
Estudiantes superó en octavos de final a Rosario Central y en cuartos de final de Central Córdoba de Santiago del Estero, dos equipos afines a la conducción de AFA, y en semifinales dejó en el camino a nada menos que Gimnasia en un clásico candente y Milei volvió a dejar en claro que en esta disputa está espalda con espalda con Verón.
Milei, hincha de Estudiantes y rival de Tapia
A través de su cuenta de X, Milei publicó la placa que indicó la victoria de Estudiantes y además colocó las siglas del club a modo de festejos. “EDLP!”, escribió el Presidente de La Nación, un movimiento simple pero más que explosivo en medio de una batalla que por ahora se calmó entre el Pincha y AFA pero que todavía tiene más capítulos por delante.
Más allá de que en Estudiantes no quieren quedar directamente pegados a la figura de Javier Milei para no ser considerados el equipo del poder Nacional, tienen muy en cuenta que en medio de una batalla política con la AFA hay actores del Gobierno que pueden ser de mucha ayuda para seguir adelante con una disputa que ahora está calmada pero que está lejos de terminar.
Más en GOLAZO 24
Fuerte impacto en Boca por lo que cuentan sobre Miguel Merentiel
Estudiantes LP le ganó a Gimnasia y Esgrima 0-1 y jugará la final contra Racing Club
Clarín vincula Gulfstream G400 / Claudio Tapia / Martín Insaurralde
Repudio en Boca (y Lola del Carril) por lo que dijo Flavio Azzaro sobre Leandro Paredes