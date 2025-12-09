Fuerte impacto en Boca por lo que cuentan sobre Miguel Merentiel

Boca Juniors perdió el pasado domingo 7 de diciembre ante Racing Club, en las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional, y de esta manera cierra un 2025 sin títulos. Tras la finalización del encuentro, Miguel Merentiel quedó en ojo de la tormenta.
El uruguayo tuvo un rendimiento discreto frente a la Academia y, desde el Mundial de Clubes —donde fue una de las figuras—, no ha conseguido recuperar su nivel.
Miguel Merentiel en el foco
El doble nueve parece haberse convertido en una fija para Claudio Úbeda en los últimos encuentros de Boca Juniors.
Tanto Milton Giménez como Miguel Merentiel sabían que tenían su puesto garantizado en el once titular y, en algunos partidos, han conseguido marcar. Aun así, el rendimiento futbolístico de ambos ha sido bajo en las últimas jornadas.
Merentiel, en particular, firmó un gran Mundial de Clubes —con su recordado gol ante el Bayern Múnich— pero desde entonces no ha vuelto a mostrar el nivel exhibido en aquella competición en Estados Unidos.
En las últimas horas, el delantero uruguayo ha sido noticia por la información difundida por Luciano Cofano en Rivales y Enemigos, programa de AZZ (el canal de Flavio Azzaro).
El periodista señaló: “Miguel Merentiel se quiere ir de Boca hace rato. Hace un tiempo le dijo a alguien del club que quería que analizasen una oferta por él, porque sentía que era el momento de dar un salto económico en Europa o en Medio Oriente”.
El futbolista, de 28 años, tiene una cláusula de rescisión de 18 millones de dólares y contrato con el Xeneize hasta diciembre de 2027.
Por su parte, Nicolás Ambrogi añadió detalles sobre un posible traspaso: “Si en este mercado de pases alguien acerca una oferta que ronde los 10 millones de dólares, Miguel Merentiel se va de Boca”.
Cabe recordar que el club ejecutó la opción de compra del 70% del pase por aproximadamente 3 millones de dólares a finales de 2023.
Boca Juniors: del 2025 al 2026
El 2025 ha sido, sin duda, un mal año para Boca Juniors en términos de resultados, y por ello el club buscará encarar un 2026 mucho más positivo.
Entre los resultados más negativos del año se encuentran los siguientes:
- Cayó ante Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina.
- No ganó ningún partido en el Mundial de Clubes y quedó eliminado en la fase de grupos.
- Perdió en la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima.
- Fue eliminado como local por Independiente en los cuartos de final del Torneo Apertura.
- Quedó fuera en semifinales del Torneo Clausura ante Racing.
El Xeneize no levanta un título desde marzo de 2023, por lo que el objetivo será revertir esta racha en 2026.
Pese a ello, el club de la Ribera logró clasificarse de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores y buscará reforzarse con miras a disputar ese torneo (o, al menos, a conquistar algún título que permita cortar la sequía).
Por el momento, sigue en el aire la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador. Es probable que en los próximos días haya novedades al respecto.
