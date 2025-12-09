Fuerte impacto en Boca por lo que cuentan sobre Miguel Merentiel

En las últimas horas, el delantero uruguayo ha sido noticia por la información difundida por Luciano Cofano en Rivales y Enemigos, programa de AZZ (el canal de Flavio Azzaro).

El periodista señaló: “Miguel Merentiel se quiere ir de Boca hace rato. Hace un tiempo le dijo a alguien del club que quería que analizasen una oferta por él, porque sentía que era el momento de dar un salto económico en Europa o en Medio Oriente”.

El futbolista, de 28 años, tiene una cláusula de rescisión de 18 millones de dólares y contrato con el Xeneize hasta diciembre de 2027.

Por su parte, Nicolás Ambrogi añadió detalles sobre un posible traspaso: “Si en este mercado de pases alguien acerca una oferta que ronde los 10 millones de dólares, Miguel Merentiel se va de Boca”.

image

Cabe recordar que el club ejecutó la opción de compra del 70% del pase por aproximadamente 3 millones de dólares a finales de 2023.

Boca Juniors: del 2025 al 2026

El 2025 ha sido, sin duda, un mal año para Boca Juniors en términos de resultados, y por ello el club buscará encarar un 2026 mucho más positivo.

Entre los resultados más negativos del año se encuentran los siguientes:

Cayó ante Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina.

No ganó ningún partido en el Mundial de Clubes y quedó eliminado en la fase de grupos.

Perdió en la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima.

Fue eliminado como local por Independiente en los cuartos de final del Torneo Apertura.

Quedó fuera en semifinales del Torneo Clausura ante Racing.

El Xeneize no levanta un título desde marzo de 2023, por lo que el objetivo será revertir esta racha en 2026.

Pese a ello, el club de la Ribera logró clasificarse de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores y buscará reforzarse con miras a disputar ese torneo (o, al menos, a conquistar algún título que permita cortar la sequía).

Embed

Por el momento, sigue en el aire la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador. Es probable que en los próximos días haya novedades al respecto.

+ EN GOLAZO 24

Estudiantes LP le ganó a Gimnasia y Esgrima 0-1 y jugará la final contra Racing Club

Clarín vincula Gulfstream G400 / Claudio Tapia / Martín Insaurralde

Zeballos afuera: el cambio de Úbeda que reprochó la Bombonera y molestó a Paredes