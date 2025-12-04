La hinchada de Boca conmovió a un futbolista leyenda de Brasil: "Impresionante"

boc ben.jpg Boca vs. Benfica, en el Mundial de Clubes

"Yo lo vi a Boca Juniors y quedé impresionado. Me impresionó porque todo el tiempo la hinchada estaba gritando, incentivar al equipo. Todo el tiempo, hombre. Todo el tiempo. Después perdió el partido, no silbó... salió, claros que todos tristes, pero todo el tiempo apoyando al equipo", dijo.

"Es impresionante, me impresionó la hinchada de Boca", cerró Bebeto.

BEBETO, campeón del mundo en 1994 en @TyCSports sobre el HINCHA DE BOCA:



Efectivamente, la hinchada Xeneize aportó su buena cuota de folklore argentino al Mundial de Clubes. Su pasión se volvió un fenómeno popular dentro de la competencia. "La locura irresistible de Boca Juniors", tituló el medio The Athletic, en un retrato claro de cómo cautivó el pueblo del club de la Ribera.

