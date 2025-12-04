Bebeto, conocido popularmente así pero cuyo nombre completo es José Roberto Gama de Oliveira, no ocultó la impresión que se llevó en el Mundial de Clubes. ¿Con qué? Con la hinchada de Boca, que fue un fenómeno particular que no solo cautivó al ex futbolista sino que llamó la atención de todo el mundo del fútbol.
La hinchada de Boca conmovió a un futbolista leyenda de Brasil: "Impresionante"
Bebeto, gloria del fútbol brasileño, confesó su admiración por la hinchada de Boca, a la que presenció durante el Mundial de Clubes.
Bebeto, gloria de Brasil de la década del 80´y el 90´, se mostró fascinado por las tribunas azules y amarillas durante el Mundial de Clubes. Sus declaraciones ocurrieron en el marco del sorteo del Mundial 2026, que se llevará adelante este viernes 05/12 en Washington, capital de Estados Unidos.
Allí, la ciudad norteamericana se ha teñido de color mundialista en la antesala del sorteo, que definirá los 12 grupos de 4 equipos cada uno que compondrán la próxima Copa del Mundo. Las 48 selecciones, un número novedoso para este certamen y que se implementará por primera vez en la historia en el Mundial 2026, conocerán mañana con quiénes compartirán la primera instancia de la competencia. La Selección Argentina, en su caso, será cabeza de grupo.
El evento adquiere una magnitud importante no solo por el sorteo en sí, sino porque innumerables figuras de la historia del fútbol se hacen presente. Nombres que sorprendieron dentro del campo de juego por sus condiciones con la pelota, recorren ya sin botines los pasillos de ceremonias de este tipo.
Bebeto: "Vi a Boca Juniors y quedé impresionado"
En ese contexto, Bebeto, leyenda de la selección de Brasil y el fútbol local, dialogó con TyC Sports y comentó su admiración por Boca en el Mundial de Clubes.
"Yo lo vi a Boca Juniors y quedé impresionado. Me impresionó porque todo el tiempo la hinchada estaba gritando, incentivar al equipo. Todo el tiempo, hombre. Todo el tiempo. Después perdió el partido, no silbó... salió, claros que todos tristes, pero todo el tiempo apoyando al equipo", dijo.
"Es impresionante, me impresionó la hinchada de Boca", cerró Bebeto.
Efectivamente, la hinchada Xeneize aportó su buena cuota de folklore argentino al Mundial de Clubes. Su pasión se volvió un fenómeno popular dentro de la competencia. "La locura irresistible de Boca Juniors", tituló el medio The Athletic, en un retrato claro de cómo cautivó el pueblo del club de la Ribera.