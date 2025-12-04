La menopausia se manifiesta de varias maneras, generalmente se relaciona con sofocos, sudoración excesiva, insomnio, cambios de humor, niebla mental, y más, Esta etapa de la vida de la mujer también puede afectar el sexo o las relaciones sexuales. Pero, ¿Sabías que hay una herramienta sexual que puede ayudar a aliviar los síntomas de la menopausia?
El truco sexual que ayuda a aliviar los síntomas de la menopausia, según la ciencia
Estudio ha revelado un truco sexual que podría ayudar a que la menopausia sea más soportable (y placentera). Descúbrelo.
Un estudio reciente ha encontrado que, la masturbación puede ser una aliada para reducir los síntomas de la menopausia, especialmente para combatir los cambios de humor y alteraciones en el sueño.
Efecto de la masturbación en la menopausia
El nuevo estudio fue realizado por el Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana. Los investigadores encuestaron a 1.178 mujeres de entre 40 y 65 años en los Estados Unidos.
Las voluntarias debían responder preguntas acerca de sus experiencias con la menopausia y la eficacia de ciertas estrategias para el manejo de los síntomas en esta etapa, como terapia hormonal, suplementos, factores de estilo de vida, placer sexual, entre otros.
Los resultados mostraron que no todas las mujeres usaban la masturbación como estrategia para aliviar los síntomas de la menopausia.
El Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana detalla que, casi 14% de las mujeres perimenopáusicas que participaron en el estudio reportaron usar la masturbación regular como estrategia para el manejo de sus síntomas.
Otras herramientas usadas fueron ejercicio (25%), relajación (24%), dieta (21%) y suplementos (19%), mientras que pocas (4%) reportaron usar terapia hormonal prescrita.
Sin embargo, el autoplacer fue muy eficaz, incluso con una puntuación tan alta como la terapia hormonal.
En una escala de 5 puntos, la menopausia obtuvo una puntuación de eficacia de 4,35 frente a 3,89-4,06 para diversos cambios en el estilo de vida. La puntuación de la terapia hormonal fue de 4,2.
Lo que encontraron los científicos
Entre las participantes que dijeron usar la masturbación para el alivio de los síntomas de la menopausia, 46% informó una mejora de al menos un síntoma, incluido:
- Mejor estado de ánimo (43%)
- Mayores sentimientos de deseo y placer sexual (13%)
- Mejor sueño (13%)
- Mejor lubricación vaginal (11%)
- Alivio del dolor (8%)
- Reducción de los sofocos (3%)
- Otros impactos positivos (10%)
El estudio también encontró que, la mayoría de las mujeres encuestadas estaba dijo estar dispuesta a probar la masturbación (66 %) si supieran que podría tener un impacto positivo en sus síntomas.
Y más de la mitad (57 %) indicaron que estarían dispuestas a probar la masturbación para aliviar los síntomas si su médico se lo recomendara.
Sin embargo, pocas afirmaron que sus médicos se lo habían mencionado.
“Las conversaciones sobre la menopausia suelen centrarse en la terapia hormonal o los cambios en el estilo de vida, pero el placer personal sigue descuidándose”, afirmó la Dra. Cynthia Graham, científica sénior del Instituto Kinsey. “Nuestros hallazgos sugieren que la masturbación podría desempeñar un papel importante en el manejo de los síntomas”.
Los resultados del estudio aparecen en la revista Menopause.
