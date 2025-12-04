El truco sexual que ayuda a aliviar los síntomas de la menopausia, según la ciencia

El Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana detalla que, casi 14% de las mujeres perimenopáusicas que participaron en el estudio reportaron usar la masturbación regular como estrategia para el manejo de sus síntomas.

Otras herramientas usadas fueron ejercicio (25%), relajación (24%), dieta (21%) y suplementos (19%), mientras que pocas (4%) reportaron usar terapia hormonal prescrita.

Sin embargo, el autoplacer fue muy eficaz, incluso con una puntuación tan alta como la terapia hormonal.

En una escala de 5 puntos, la menopausia obtuvo una puntuación de eficacia de 4,35 frente a 3,89-4,06 para diversos cambios en el estilo de vida. La puntuación de la terapia hormonal fue de 4,2.

Lo que encontraron los científicos

Entre las participantes que dijeron usar la masturbación para el alivio de los síntomas de la menopausia, 46% informó una mejora de al menos un síntoma, incluido:

Mejor estado de ánimo (43%)

Mayores sentimientos de deseo y placer sexual (13%)

Mejor sueño (13%)

Mejor lubricación vaginal (11%)

Alivio del dolor (8%)

Reducción de los sofocos (3%)

Otros impactos positivos (10%)

El estudio también encontró que, la mayoría de las mujeres encuestadas estaba dijo estar dispuesta a probar la masturbación (66 %) si supieran que podría tener un impacto positivo en sus síntomas.

Y más de la mitad (57 %) indicaron que estarían dispuestas a probar la masturbación para aliviar los síntomas si su médico se lo recomendara.

Sin embargo, pocas afirmaron que sus médicos se lo habían mencionado.

“Las conversaciones sobre la menopausia suelen centrarse en la terapia hormonal o los cambios en el estilo de vida, pero el placer personal sigue descuidándose”, afirmó la Dra. Cynthia Graham, científica sénior del Instituto Kinsey. “Nuestros hallazgos sugieren que la masturbación podría desempeñar un papel importante en el manejo de los síntomas”.

Los resultados del estudio aparecen en la revista Menopause.

