La Justicia apunta a posibles fallas en las condiciones de seguridad de la obra, mientras continúan las pericias para determinar cómo se produjo el desprendimiento. La víctima de 20 años perdió la vida, Persona del SAME no pudo hacer nada.
VICTIMA DE 20 AÑOS
Tragedia en Villa Devoto: Le cayó una estructura de madera y murió
Imputan de homicidio al arquitecto a cargo de la obra, en Villa Devoto, donde falleció la joven golpeada por una estructura
La Justicia imputó por homicidio culposo al arquitecto Claudio Sergio Mónaco, responsable de la obra en construcción,
Las autoridades deberán determinar la responsabilidad de la constructora en el trágico hecho. La obra pertenece a la empresa Wadeh SA Constructora, según indicaron fuentes policiales al medio TN
Proyecto inspeccionado
El proyecto recibió inspecciones desde 2024, cuando comenzó la etapa de excavación. Más tarde quedó detenido y, recientemente, la actividad en el predio volvió a ponerse en marcha.
Desde Seguridad del Trabajo confirmaron que en las últimas semanas la obra había recomenzado y que sus responsables habían presentado la documentación del caso.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33 deberá avanzar en la investigación sobre una posible negligencia de la constructora y determinar las responsabilidades empresariales y profesionales.
La causa continúa con pericias técnicas y nuevas inspecciones para establecer con precisión cómo se produjo el desprendimiento y si hubo fallas en las condiciones de seguridad.
Tragedia en Villa Devoto
El trágico episodio ocurrió en Chivilcoy al 3600, cuando una estructura de la obra se desprendió y cayó sobre la vereda, impactando de lleno a la víctima, que pasaba por el lugar.
La Dirección General de Logística de la Ciudad informó que la viga de madera cayó desde lo alto y provocó la muerte inmediata de la joven.
Tras un llamado al 911, personal policial y del SAME arribaron al lugar y constataron la muerte, de acuerdo a fuentes policiales.
