Tragedia en Villa Devoto: Le cayó una estructura de madera y murió

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33 deberá avanzar en la investigación sobre una posible negligencia de la constructora y determinar las responsabilidades empresariales y profesionales.

La causa continúa con pericias técnicas y nuevas inspecciones para establecer con precisión cómo se produjo el desprendimiento y si hubo fallas en las condiciones de seguridad.

Personal del SAME y policial acudieron al llamado del 911

Tragedia en Villa Devoto

El trágico episodio ocurrió en Chivilcoy al 3600, cuando una estructura de la obra se desprendió y cayó sobre la vereda, impactando de lleno a la víctima, que pasaba por el lugar.

La Dirección General de Logística de la Ciudad informó que la viga de madera cayó desde lo alto y provocó la muerte inmediata de la joven.

Tras un llamado al 911, personal policial y del SAME arribaron al lugar y constataron la muerte, de acuerdo a fuentes policiales.

