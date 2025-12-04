Finde en Rosario: Miranda!, Trueno, Ángela Torres y Piti Fernández

* Viernes a las 21. Anticipadas: $56.000.

Ángela Torres en Bioceres Arena

Ángela Torres presentó su primer álbum solista, No Me Olvides, con un disco íntimo y visceral de once canciones producidas por Fermín Ugarte. La música mezcla pop, electrónica y baladas experimentales; las letras exploran temas como relaciones tóxicas, vulnerabilidad y la exposición pública. Su gira "No Me Olvides Tour" incluye una fecha en la ciudad.

"No Me Olvides" no es solo un álbum: es una declaración de identidad, donde Ángela se muestra sin máscaras y consolida su voz en el pop argentino.

En esta nueva etapa, Ángela Torres se entrega a su faceta musical, luego de un recorrido artístico que la llevó por la actuación y los escenarios.

* Viernes a las 21. Entradas desde $30.000.

image Tras haber agotado tres shows en Buenos Aires, la artista repasará las canciones de su último material discográfico en la ciudad.

Piti Fernández en Jaguar Haus

Mientras disfruta del gran éxito conseguido junto a Las Pastillas del Abuelo, el artista continúa presentando su álbum conceptual, con letras atravesadas por los tiempos de la posverdad, los orígenes de las cosas y la búsqueda de nuevos horizontes.

* Domingo a las 21.30. Generales $37.000.

Juanse en Jaguar Haus

A 11 años del lanzamiento de Pappo x Juanse, el líder de Los ratones paranoicos anunció una fecha en la ciudad. Será una noche única con banda deluxe y un recorrido por los himnos más grandes de El Carpo como El hombre Suburbano, A dónde está la libertad, Blues local, Sucio y desprolijo, Fiesta cervezal, Tren de las 16 y los éxitos de Ratones Paranoicos.

* Viernes a las 21. Preventa 2 $30.000.

Música para Volar en Teatro Lavardén

Música para Volar cierra el año con un show especial que reversiona, con arreglos originales para cuerdas y vientos, algunas de las canciones más emblemáticas del rock argentino.

El recorrido incluye obras de Soda Stereo, Charly García, Fito Páez y la etapa solista de Gustavo Cerati. Con más de 12 años de trayectoria y giras por Argentina y Latinoamérica, el grupo vuelve a desplegar su sello entre lo sinfónico, lo camarístico y lo eléctrico.

* Sábado a las 20.30. Desde $23.000.

Sergio Torres en Teatro Brodway

El referente de la cumbia santafesina cierra el 2025 sumando su voz, su energía y décadas de trayectoria a una noche pensada para bailar, cantar y celebrar junto a su público.

Con más de 40 años en la movida tropical y una historia que lo cruza con grandes artistas nacionales e internacionales, Sergio Torres trae a la ciudad un repertorio cargado de éxitos y alma popular.

La cita es ideal para quienes quieren despedir el año con ritmo, nostalgia y buena cumbia.

* Sábado a las 21.30. Valor $30.000 en adelante.

Una de las figuras más destacadas de la movida tropical regresa a su ciudad natal para ofrecer un espectáculo que recorrerá sus clásicos de siempre y estrenará composiciones recientes. La cantante prepara una noche llena de energía, baile y nostalgia, ideal para quienes siguen de cerca la música tropical argentina y quieren disfrutar de sus temas inolvidables junto a su nueva propuesta artística.

* Domingo a las 21. Entradas a partir de $35.000.

Fiesta de la cerveza

Alemania tiene un vínculo estrecho con la cerveza. A lo largo de los años, esta se ha convertido en parte de su identidad y pese a que no han sido ellos quienes la inventaron, desde hace más de 500 años la Ley de Pureza alemana garantiza la calidad que la ha hecho mundialmente reconocida.

El Club Alemán invita a celebrar este bebida que es parte de su cultura.

* Sábado desde las 19. Gratis.

image Clima ideal para celebrar.

Entretenimiento para los más chicos

Encendido del arbolito de Navidad

Llega uno de los días más esperados del año donde la rotonda de Pellegrini y Oroño es el escenario del encendido del tradicional arbolito de Navidad. Un evento gratuito para toda la familia con música en vivo y espectáculos que anticipan el esperado momento del encendido, previsto para las 20:30 horas.

* Lunes de 19 a 23.

Circo del Anima

Una fusión cautivadora de arte, tecnología y talento. Una experiencia que celebra los valores más preciados de la Navidad: amor, paz y unión.

* Todos los días. Funciones: 18, 20 y 20.30. Entradas: $35.000.

