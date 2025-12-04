Edesur: Presión por deuda y renuncia de CEO

La actualidad de Edesur volvió a quedar bajo la lupa del mercado tras dos hechos relevantes notificados a la Comisión Nacional de Valores (CNV) hoy, 4 de diciembre. Ambos puntos marcan de manera directa la fragilidad estructural que enfrenta la distribuidora en materia de capital de trabajo, tarifas atrasadas y un esquema regulatorio todavía en transición.
Por un lado, el Directorio aprobó un nuevo contrato de financiamiento con Enel Argentina S.A. e Hidroinvest S.A., empresas claramente vinculadas al grupo controlador. La operación se instrumentará como una línea de crédito de $60.000 millones, con plazo de 31 meses, una señal contundente del ahogo financiero que atraviesa la distribuidora. El propio Comité de Auditoría consideró que la línea se ajusta a “condiciones normales de mercado”, según informó la compañía en su nota formal a la CNV.
En un escenario de márgenes erosionados por el atraso tarifario acumulado y por una demanda que todavía no recupera plenamente, el financiamiento puente aparece como una pieza inevitable para evitar tensiones adicionales en la cadena de pagos.
Una renuncia en un momento crítico
Al mismo tiempo que se aprobó la línea de crédito, Edesur comunicó un segundo hecho relevante de alto impacto institucional. Valter Moro, su Gerente General, presentó la renuncia por “motivos personales” y dejará el cargo el 1.º de enero de 2026. La salida fue aceptada de inmediato por el Directorio, que designó como sucesor a Luis Guillermo Prada Suárez, quien asumirá a partir de esa fecha.
La gerencia general en una distribuidora altamente regulada es un puesto neurálgico que coordina cuestiones operativas, inversiones, relación con el Ente Regulador (ENRE), interlocución con el Gobierno y administración diaria de contingencias técnicas. Que la transición ocurra en un momento de reordenamiento tarifario y negociaciones con el Ejecutivo agrega presión y expectativas sobre la nueva conducción.
Qué implica el cambio de Gerente General
La salida de Moro y la llegada de Prada Suárez se produce en un contexto sensible para la compañía. A nivel operativo, la firma aún necesita recomponer niveles de inversión para mejorar la calidad del servicio en zonas críticas del sur del AMBA. A nivel regulatorio, 2026 aparece como un año bisagra para revisar el esquema tarifario y posiblemente renegociar parámetros del contrato de concesión.
En ese marco, el nuevo gerente deberá gestionar simultáneamente:
- Relación con el regulador. Será clave la articulación con el ENRE en un año donde podría avanzarse en ajustes tarifarios y revisiones integrales de costos.
- Normalización financiera. Sostener la estabilidad operativa mientras se reduce gradualmente la dependencia del financiamiento intragrupo.
- Reputación y comunicación. Mejorar indicadores de servicio y respuesta frente a cortes será fundamental para moderar la tensión social y política que acompaña a la empresa desde hace años.
Un cierre de año agitado para Edesur
Los dos hechos informados esta semana no son aislados. Son la expresión más reciente de una distribuidora que opera en un sector históricamente asfixiado por regulaciones inconstantes, restricciones para ajustar tarifas en línea con los costos, atrasos en inversiones clave y niveles de conflictividad pública superiores al promedio del mercado energético.
Edesur intenta sostener su operación con un delicado equilibrio entre aportes del accionista, ajustes tarifarios graduales y un plan de inversiones que todavía está lejos de recuperar el terreno perdido. El crédito de $60.000 millones aporta oxígeno, pero no resuelve el problema de fondo.
