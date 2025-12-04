Edesur: Presión por deuda y renuncia de CEO

El movimiento no es menor. El movimiento no es menor.

La gerencia general en una distribuidora altamente regulada es un puesto neurálgico que coordina cuestiones operativas, inversiones, relación con el Ente Regulador (ENRE), interlocución con el Gobierno y administración diaria de contingencias técnicas. Que la transición ocurra en un momento de reordenamiento tarifario y negociaciones con el Ejecutivo agrega presión y expectativas sobre la nueva conducción.

Qué implica el cambio de Gerente General

La salida de Moro y la llegada de Prada Suárez se produce en un contexto sensible para la compañía. A nivel operativo, la firma aún necesita recomponer niveles de inversión para mejorar la calidad del servicio en zonas críticas del sur del AMBA. A nivel regulatorio, 2026 aparece como un año bisagra para revisar el esquema tarifario y posiblemente renegociar parámetros del contrato de concesión.

En ese marco, el nuevo gerente deberá gestionar simultáneamente:

Relación con el regulador. Será clave la articulación con el ENRE en un año donde podría avanzarse en ajustes tarifarios y revisiones integrales de costos.

Normalización financiera. Sostener la estabilidad operativa mientras se reduce gradualmente la dependencia del financiamiento intragrupo.

Reputación y comunicación. Mejorar indicadores de servicio y respuesta frente a cortes será fundamental para moderar la tensión social y política que acompaña a la empresa desde hace años.

image

Un cierre de año agitado para Edesur

Los dos hechos informados esta semana no son aislados. Son la expresión más reciente de una distribuidora que opera en un sector históricamente asfixiado por regulaciones inconstantes, restricciones para ajustar tarifas en línea con los costos, atrasos en inversiones clave y niveles de conflictividad pública superiores al promedio del mercado energético.

Edesur intenta sostener su operación con un delicado equilibrio entre aportes del accionista, ajustes tarifarios graduales y un plan de inversiones que todavía está lejos de recuperar el terreno perdido. El crédito de $60.000 millones aporta oxígeno, pero no resuelve el problema de fondo.

