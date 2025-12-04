Olvídate del café: 3 mejores hábitos para aumentar tu energía y que perdure

ejercicio actividad física jcomp.jpg Beber agua es una manera económica de aumentar tu energía.

Mueve tu cuerpo

Hacer ejercicio de manera regular es otra herramienta muy útil y eficaz para aumentar la energía. Si bien es lo último que quisieras hacer cuando estás agotado, hay evidencia de que el ejercicio funciona.

En un estudio, investigadores de la Facultad de Educación de la Universidad de Georgia, hallaron que los participantes que subían y bajaban escaleras, a un ritmo regular durante 10 minutos, tenían más probabilidades de sentirse con más energía que al ingerir 50 miligramos de cafeína.

"Quizás no tengas tiempo para nadar, pero sí 10 minutos para subir y bajar las escaleras", afirmó Patrick J. O'Connor, profesor del departamento de kinesiología y coautor del estudio publicado en la revista Physiology and Behavior.

Otros expertos han dicho que incluso una caminata breve puede ayudar.

Toma una siesta rápida

No todos están de acuerdo con las siestas, pero cuando se trata de aumentar la energía, pueden marcar una gran diferencia, especialmente, las llamadas siestas energéticas.

La Universidad de Harvard indica en Harvard Health que las siestas energéticas son una siesta rápida, o corta, que dura entre 10 y 30 minutos. Estas siestas breves pueden servir para aumentar la energía, estar más alerta, y volver a concentrarte.

"Aunque solo descanses un rato, las siestas rápidas pueden aumentar eficazmente tu nivel de alerta y concentración", indican."Permiten que el cuerpo y la mente descansen sin entrar en fases de sueño más profundas".

Tomar una siesta rápida también se asocia con otros beneficios, como disminuir la presión arterial, mejorar la salud cardíaca y mejorar el rendimiento laboral. Sólo asegúrate de no tomarlas tarde en la noche, ya que podrían interferir con tu sueño nocturno.

