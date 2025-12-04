A menudo, la gente toma café, bebidas energizantes o ricas en azúcar cuando siente cansancio o agotamiento, no obstante, hay mejores maneras de obtener energía y que dure todo el día. ¿Cómo aumentar la energía de forma natural? ¿Qué hábitos hacer para aumentar la energía del cuerpo? ¿Cómo tener energía rápido? Aquí algunos consejos:
Olvídate del café: 3 mejores hábitos para aumentar tu energía y que perdure
Si crees que tomar café es lo único que puedes hacer para aumentar tu energía, entonces debes conocer estos hábitos.
Bebe mucha agua
Uno de los secretos para aumentar la energía y que dure todo el día está en algo tan simple como tomar agua. El problema es que no todo el mundo se acuerda de hacerlo.
De hecho, una de las causas de agotamiento, y falta de energía, es la deshidratación.
"La deshidratación te cansa e incluso puede provocarte náuseas. El agua ayuda a que la sangre y el oxígeno fluyan mejor a tus órganos, haciéndote sentir más alerta y con más energía", indica la Clínica Cleveland.
En ese sentido, recomiendan beber un vaso grande de agua nada más despertarte, y mantenerte hidratado durante todo el día.
Mueve tu cuerpo
Hacer ejercicio de manera regular es otra herramienta muy útil y eficaz para aumentar la energía. Si bien es lo último que quisieras hacer cuando estás agotado, hay evidencia de que el ejercicio funciona.
En un estudio, investigadores de la Facultad de Educación de la Universidad de Georgia, hallaron que los participantes que subían y bajaban escaleras, a un ritmo regular durante 10 minutos, tenían más probabilidades de sentirse con más energía que al ingerir 50 miligramos de cafeína.
"Quizás no tengas tiempo para nadar, pero sí 10 minutos para subir y bajar las escaleras", afirmó Patrick J. O'Connor, profesor del departamento de kinesiología y coautor del estudio publicado en la revista Physiology and Behavior.
Otros expertos han dicho que incluso una caminata breve puede ayudar.
Toma una siesta rápida
No todos están de acuerdo con las siestas, pero cuando se trata de aumentar la energía, pueden marcar una gran diferencia, especialmente, las llamadas siestas energéticas.
La Universidad de Harvard indica en Harvard Health que las siestas energéticas son una siesta rápida, o corta, que dura entre 10 y 30 minutos. Estas siestas breves pueden servir para aumentar la energía, estar más alerta, y volver a concentrarte.
"Aunque solo descanses un rato, las siestas rápidas pueden aumentar eficazmente tu nivel de alerta y concentración", indican."Permiten que el cuerpo y la mente descansen sin entrar en fases de sueño más profundas".
Tomar una siesta rápida también se asocia con otros beneficios, como disminuir la presión arterial, mejorar la salud cardíaca y mejorar el rendimiento laboral. Sólo asegúrate de no tomarlas tarde en la noche, ya que podrían interferir con tu sueño nocturno.
