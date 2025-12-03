Reduce tu presión arterial de una manera ultra fácil y natural

Y agregaron: "El estiramiento de los músculos del hombro y la parte superior de la espalda induce una reducción transitoria de la presión arterial con una taquicardia compensatoria limitada".

¿Cómo el estiramiento ayuda a la presión arterial?

Aunque hace falta determinar el mecanismo exacto que provoca la reducción de la presión arterial, los investigadores sospechan que tiene que ver con la respuesta del sistema nervioso, y esta sería la razón de la sensación placentera.

“Es un estudio pequeño, y el concepto es especulativo, pero estudios especulativos podrían abrir la puerta a más investigaciones”, dijo a The Washington Post, David Benditt, profesor de medicina en la división cardiovascular de la Universidad de Minnesota y autor principal del estudio. “Estoy bastante seguro, aunque no puedo asegurarlo al 100%, de que se trata de un reflejo espinal”.

Para Stephen Juraschek, profesor asociado de la Facultad de Medicina de Harvard y especialista en hipertensión, el efecto sobre la presión arterial de un simple estiramiento es sorprendente.

“Los músculos pueden almacenar una cantidad considerable de sangre”, explicó. “El acto mismo de contracción y relajación muscular puede inducir cambios en la presión arterial”.

Esto se suma a los resultados de otros estudios que sugieren que el estiramiento, sobre todo cuando se hace de forma frecuente, ayuda a reducir la presión arterial.

Sin embargo, es importante saber que esto no sustituye el consejo médico para cada paciente.

¿Cuál es la presión arterial normal?

Ahora bien, la Asociación Americana del Corazón indica que medirse la presión arterial es la única manera de saber si padece hipertensión y recuerda que controlar la presión arterial alta puede ayudar a prevenir problemas de salud graves.

Su presión arterial está dentro del rango normal, si la presión arterial sistólica es de menos de 120 mmHg y la presión arterial diastólica es menor de 80 mmHg.

Em cambio, se considera hipertensión arterial, o presión arterial alta, cuando la presión arterial sistólica se ubica entre 130 – 139 mmHg y la presión arterial diastólica entre 80 – 89 mmHg.

Tener la presión arterial sistólica por encima de 180 mmHg y la presión arterial diastólica por arriba de 120 mmHg se considera una emergencia médica.

