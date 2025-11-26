Estudio descubre un hábito fácil que reduce la presión arterial naturalmente

Tras dos semanas, los investigadores confirmaron su hipótesis. Y es que, el estudio encontró que mantener una hora constante de acostarse a dormir puede reducir significativamente la presión arterial.

En concreto, los participantes experimentaron una reducción de 4 mmHg en la presión arterial sistólica y 3 mmHg en la diastólica durante 24 horas.

"La regularización de la hora de acostarse redujo significativamente la presión arterial sistólica (-4 ± 4 mmHg) y la presión arterial diastólica (-3 ± 3 mmHg) de 24 horas, principalmente debido a la reducción de la presión arterial sistólica (-5 ± 7 mmHg) y la presión arterial diastólica (-4 ± 5 mmHg) nocturnas", se lee en el estudio.

Tomando en cuenta estos resultados, los investigadores concluyeron que, "dos semanas de regularización de la hora de acostarse disminuyeron la presión arterial 24 horas y nocturna en personas con hipertensión".

"Esta podría ser una estrategia complementaria sencilla, pero de bajo riesgo, para controlar la presión arterial en muchas personas con hipertensión", agregaron los autores.

El estudio fue publicado en Sleep Advences.

Por qué deberías acostarte a la misma hora todos los días

Más allá de ayudar a bajar la presión arterial, tener un horario regular para dormir puede ayudar a la salud de otras maneras.

Uno de los beneficios de ir a la cama a la misma hora es que mejora la calidad del sueño, ya que ayuda a regular el ritmo circadiano encargado de controlar el ciclo de sueño-vigilia.

"Tener un horario de sueño regular puede influir positivamente en áreas clave de tu vida, como tu salud mental y física, así como tu rendimiento", destaca indica la Sleep Foundation.

Y sigue; "Dormir lo suficiente con un horario regular puede facilitarte el manejo del estrés diario y reducir la probabilidad de que te afecten pequeños inconvenientes".

Otros beneficios de dormir a la misma hora todos los días, según los expertos, son mayor lucidez mental, mejores hábitos de salud y seguridad, y una mejor salud cardiovascular.

