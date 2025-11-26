Diputados pone en remate 20 vehículos oficiales: precios base, modelos y cómo participar

Lotes 1 al 18: en el Anexo de la Cámara de Diputados.

Lotes 19 y 20: en Pasco 650, a unas diez cuadras del Congreso.

Cómo participar del remate online

Para ingresar a la puja, los interesados deben realizar un registro previo:

Registrarse en el sitio de Subastas del Banco Ciudad al menos 48 horas antes del remate.

Constituir un depósito en garantía, cuyo monto varía según el lote elegido.

Adjuntar el comprobante en el portal para quedar habilitado.

Si el usuario no gana o no presenta ofertas, el dinero será reintegrado en un plazo máximo de siete días hábiles.

Una vez habilitados, los participantes podrán ofertar exclusivamente online el día del remate. El sistema permite realizar múltiples propuestas y muestra en tiempo real quién lidera la puja, siempre privilegiando la oferta más alta.

La medida se suma a otras decisiones de la Cámara destinadas a reducir gastos operativos y achicar estructuras. Según indicaron fuentes legislativas, no se descartan nuevos remates en los próximos meses.

______________________________

Más noticias en Urgente24:

Un ex ministro macrista dicta un taller para sobrevivir a Milei: Qué enseña y por qué explotó la convocatoria

Insisten en legalizar la eutanasia en Argentina: Cómo funcionaría y quiénes podrán acceder

Los gobernadores peronistas cambian de estrategia y complican a los K en el Congreso: Qué decidieron