Steve Wikoff entrena a Rusia sobre cómo influenciar a Donald Trump

La agencia de noticias transcribió una conversación en la que Witkoff le sugería al funcionario ruso que el presidente Putin debía llamar a Trump justo antes de la reunión clave con Zelensky del 17 de octubre, una intervención que resultó en que el inquilino de la Casa Blanca reculara con el envío a Kiev de los misiles de largo alcance Tomahawk.

Witkoff además le aconsejó a Ushakov que Putin debería felicitar a Trump por el acuerdo de paz de Gaza, según Bloomberg.

En la llamada Trump-Putin del 16 de octubre, Ushakov, el asesor de Putin al que Witkoff le recomendó que llenara de halagos al mandatario, confirmó que el presidente ruso elogió a Trump por ayudar a negociar un alto el fuego en Medio Oriente.

“Nuestro presidente comenzó felicitando a Donald Trump por sus exitosos esfuerzos para normalizar la situación en la Franja de Gaza”, dijo.

Finalmente, un día antes de la llegada de Zelensky al Despacho Oval, el presidente ruso Vladimir Putin, siguiéndole la corriente a la directrices de Steve Witkoff, advirtió a Donald Trump que enviar los Tomahawks al frente ucraniano intensificaría la guerra y dañaría las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

Aunque Trump había expresado anteriormente su preocupación por la disminución del inventario estadounidense de misiles, la conversación con Putin lo convenció de no apoyar la entrega de Tomahawks a Ucrania, dijeron funcionarios estadounidenses. (The Wall Street Journal) Aunque Trump había expresado anteriormente su preocupación por la disminución del inventario estadounidense de misiles, la conversación con Putin lo convenció de no apoyar la entrega de Tomahawks a Ucrania, dijeron funcionarios estadounidenses. (The Wall Street Journal)

image Steve Witkoff y Donald Trump | GENTILEZA DE IMAGEN THE GUARDIAN

Según el informe de la agencia de noticias Bloomberg sobre la llamada, las conversaciones entre Witkoff y el asesor de Putin evidenciaron una posible visión sobre los orígenes del plan de paz estadounidense de 28 puntos, que surgió en los últimos días, el cual exige cesiones territoriales de parte de Ucrania, limitar el tamaño del ejército ucraniano y descartar su membresía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

En ese sentido, en la llamada con Ushakov, informó Bloomberg, Witkoff analizó algunas de esas concesiones, aludiendo a la renuncia de Ucrania a todo Donetsk, una región ucraniana apropiada por Moscú a través de la fuerza, le legitimación de los rusófonos y mediante un cuestionable plebiscito.

"Ahora bien, yo sé lo que se necesita para lograr un acuerdo de paz: Donetsk y tal vez un intercambio de tierras en algún lugar", le dijo Witkoff a Ushakov, según la transcripción de Bloomberg. "Ahora bien, yo sé lo que se necesita para lograr un acuerdo de paz: Donetsk y tal vez un intercambio de tierras en algún lugar", le dijo Witkoff a Ushakov, según la transcripción de Bloomberg.

Durante la llamada, Witkoff, sugirió que Moscú y Washington desarrollarían un marco de paz conjunto inspirado en el acuerdo de paz de Gaza, el cual, sin duda, le otorga más garantías a Israel que a los palestinos. "Elaboramos un plan de Trump de 20 puntos, 20 puntos para la paz, y estoy pensando que tal vez hagamos lo mismo con ustedes", dijo.

Ushakov pareció haber asimilado algunos de los consejos de Witkoff, quien le recomendó desplegar halagos para Trump. Putin "lo felicitará" y dirá: 'El señor Trump es un verdadero pacifista'", afirmó.

Legisladores del Partido Republicano piden la cabeza de Steve Witkoff

Después de que la agencia Bloomberg transcribiera el contenido de los audios y los sacara a la luz durante este martes, varios legisladores del propio Partido Republicano clamaron porque Trump retire de su cargo a Steve Witkoff, argumentando que intercedía en favor de los intereses del Kremlin, y proponiendo a Marco Rubio para ese mismo puesto.

“Este es un problema grave. Y una de las muchas razones por las que estos ridículos espectáculos secundarios y reuniones secretas deben cesar”, declaró el representante Brian Fitzpatrick (republicano por Pensilvania) en X. “Permitan que el secretario de Estado, Marco Rubio, haga su trabajo de manera justa y objetiva”, añadió.

image Trump respaldó a Witkoff luego de que se hicieran públicas sus conversaciones. | GENTILEZA BBC

Al igual que el anterior, el representante Don Bacon (republicano por Nebraska), quien ha criticado a la administración Trump por su gestión de las negociaciones, afirmó que el informe de Bloomberg demostraba que Witkoff debe ser apartado.

Witkoff "actúa como si estuviera a sueldo de Rusia", declaró Bacon. "Todo este incidente ha sido un fiasco y una mancha para nuestro país. Debe ser despedido", añadió.

Donald Trump le bajó el precio a la filtración: "Negociació estándar"

Ante la escandalosa filtración, la Casa Blanca salió a defender a su emisario en política internacional, Steve Witkoff, acusado hoy por los rivales demócratas de velar por los intereses del Kremlin, por encima de los de Washington y Kiev.

Al respecto, el presidente estadounidense Donald Trump, lejos de cuestionar la veracidad de la transcripción de los audios de Steve Witkoff y el asesor de Putin, describió la conversación como un clásico procedimiento de negociación “estándar”.

"Tiene que venderle esto a Ucrania. Tiene que venderle Ucrania a Rusia", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One mientras volaba a su casa en Florida el martes por la noche. " Eso es lo que hace un negociador".

