El B-52 partió desde Minot, ciudad ubicada en el condado de Ward en el estado de Dakota del Norte, precisamente desde la Base de la Fuerza Aérea Minot, que alberga 2 unidades principales de la Fuerza Aérea: la 5ta. Ala de Bombardeo y la 91ra. Ala de Misiles.

Plataformas como FlightRadar24 muestran el recorrido que el inmenso bombardero B-52 Stratofortress, un aeronave de tipo estratégico subsónico de largo alcance de la Fuerza Aérea que está en servicio desde 1955, hizo desde el norte del continente.

Traducción: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, bailó un remix musical de su propio discurso "No a la guerra, sí a la paz" durante una marcha del Día del Estudiante en Caracas, instando a los jóvenes de Venezuela y Estados Unidos a entablar un diálogo y promover la paz mientras Estados Unidos intensifica la presión militar.

Identificado como PAPPY11, el B-52 atravesó Estados Unidos de norte a sur, cruzó el Golfo de México con los transpodedores apagados y los encendió nuevamente cerca de las costas de Quintana Roo, para luego desaparecer en el Caribe y nuevamente mostrarse al norte de Colombia.

Cerca de las 5:21 (hora Costa Este), el aeronave y sus escoltas se ubicaron frente a las costas venezolanas a pocos kilómetros de Maiquetía, el aeropuerto internacional que sirve a la ciudad de Caracas.

Se sabe que este tipo de aviones son capaces de transportar armamento nuclear y convencional, y su capacidad de reabastecimiento en vuelo le otorga un alcance prácticamente ilimitado, por lo que se usa para este tipo de vuelos largos.

Mientras tanto, solo dos aeronaves se encuentran activas en la plataforma de rastreo en Maiquetía, esto concuerda con la advertencia de la Agencia federal estadounidense de aviación (FAA, por sus siglas en inglés), que avisó sobre los riesgos de sobrevolar el espacio aéreo venezolano, en medio de fuertes tensiones entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Donald Trump.

