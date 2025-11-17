Nicolás Maduro arenga una pueblada contra USA / Donald Trump, pero se revela contacto

En palabras de Cabello, los miles de grupos de base defenderán cada “centímetro” del territorio y “cada calle del país” en vísperas del asedio militar de Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe mientras el Departamento de Estado estadounidense duplica el precio de recompensa por Nicolás Maduro al que acusa de recibir financiamiento del Tren de Aragua y el Cártel de los Soles.

Donald Trump: “Es posible que estemos teniendo conversaciones con Maduro. Veremos cómo resulta”

El gobierno de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump ha designado al Cártel de los Soles como organización terrorista y sitúa al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, como el cabecilla de la banda narcocriminal.

En simultáneo, Washington continúa con el operativo en el Caribe y el Pacífico oriental, al mismo tiempo que inicia la Operación Lanza del Sur en LATAM, mientras dos bombarderos B-52 estadounidenses son detectados en las últimas semanas sobrevolando alrededor de Los Roques y La Orchila, donde Venezuela mantiene instalaciones militares. Son los mismos que Trump utilizó para bombardear las centrales nucleares de Irán.

En este contexto, a pesar de estar abatiendo a narcolanchas y ciñéndose cerca de aguas jurisdiccionales venezolanas, Trump no descarta ninguna opción, inclusive negociar con el gobierno de Nicolás Maduro.

image Maduro y Trump | GENTILEZA CNN

“Es posible que estemos hablando, que estemos teniendo conversaciones con Maduro. Veremos cómo resulta. A ellos les gustaría hablar”, ha señalado el republicano este domingo en el aeropuerto de West Palm Beach (Florida) antes de subir al Air Force One. Trump, que fue preguntado por los periodistas, no dio más detalles.

