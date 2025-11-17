El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tomó la juramento a los grupos de base, los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), es decir, los punteros políticos del chavismo, en medio de la convocatoria en plazas públicas para enlistarse a dar pelea contra la amenaza estadounidense, mientras, en paralelo, su homólogo estadounidense Donald Trump revelaba que ahora tiene una vía de comunicación con el Palacio de Miraflores.
PUJA DE PODER
Nicolás Maduro arenga una pueblada contra USA / Donald Trump, pero se revela contacto
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello instan a los venezolanos a luchar "en las calles" frente al avance de Washington en el Caribe, mientras hablan extraoficialmente con USA, según Donald Trump: "Es posible que estemos teniendo conversaciones con Maduro. Veremos cómo resulta”
Maduro, en vilo ante la posibilidad de un ataque estadounidense, arengó este fin de semana al pueblo venezolano a defender “cada centímetro” de las calles del país frente al despliegue aéreo, naval y militar de Washington cerca de sus costas en el marco del operativo estadounidense contra el flujo de drogas transnacional.
El sábado, en diferentes puntos de Venezuela, miles de venezolanos chavistas se congregaron en distintas plazas del país para acompañar las ceremonias de juramentación de más de 260 mil Comités Bolivarianos de Base Integral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), integrados por alrededor de seis millones de hombres y mujeres.
Ello claramente fue una demostración de fuerza popular por parte del gobierno de Nicolás Maduro que quiere dejarle en claro a la administración estadounidense que tiene compatriotas dispuestos a dar pelea ante una hipotética intervención, mientras otros de sus compatriotas son perseguidos y torturados por su mismo régimen.
Desde el estado La Guaira, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, el número dos de Maduro, acompañó el juramento de los presentes y dijo que “ante la amenaza, Venezuela responde con una jornada audaz para convocar a las bases del PSUV para tomar decisiones desde lo comunitario”.
En palabras de Cabello, los miles de grupos de base defenderán cada “centímetro” del territorio y “cada calle del país” en vísperas del asedio militar de Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe mientras el Departamento de Estado estadounidense duplica el precio de recompensa por Nicolás Maduro al que acusa de recibir financiamiento del Tren de Aragua y el Cártel de los Soles.
Donald Trump: “Es posible que estemos teniendo conversaciones con Maduro. Veremos cómo resulta”
El gobierno de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump ha designado al Cártel de los Soles como organización terrorista y sitúa al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, como el cabecilla de la banda narcocriminal.
En simultáneo, Washington continúa con el operativo en el Caribe y el Pacífico oriental, al mismo tiempo que inicia la Operación Lanza del Sur en LATAM, mientras dos bombarderos B-52 estadounidenses son detectados en las últimas semanas sobrevolando alrededor de Los Roques y La Orchila, donde Venezuela mantiene instalaciones militares. Son los mismos que Trump utilizó para bombardear las centrales nucleares de Irán.
En este contexto, a pesar de estar abatiendo a narcolanchas y ciñéndose cerca de aguas jurisdiccionales venezolanas, Trump no descarta ninguna opción, inclusive negociar con el gobierno de Nicolás Maduro.
“Es posible que estemos hablando, que estemos teniendo conversaciones con Maduro. Veremos cómo resulta. A ellos les gustaría hablar”, ha señalado el republicano este domingo en el aeropuerto de West Palm Beach (Florida) antes de subir al Air Force One. Trump, que fue preguntado por los periodistas, no dio más detalles.
Otras lecturas de Urgente24:
La nueva miniserie de 8 capítulos que arrasa con su puntaje perfecto
La miniserie de pocos capítulos que todos devoran en un fin de semana
La miniserie de 5 capítulos que arrasa entre el público
La miniserie de 10 capítulos imposible de pausar
Otras lecturas de Urgente24:
La nueva miniserie de 8 capítulos que arrasa con su puntaje perfecto
La miniserie de pocos capítulos que todos devoran en un fin de semana
La miniserie de 5 capítulos que arrasa entre el público