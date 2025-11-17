Ingresos Brutos en la mira: Gobernadores activan reducción y esperan gesto de Casa Rosada

LUNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2025. Con Ingresos Brutos como principal peso fiscal de las provincias, los gobernadores pusieron el diseño impositivo en el centro de la agenda de cara al 2026. La reducción de las cargas locales habría sido materia de las conversaciones entre los mandatarios provinciales que se entrevistaron con los flamantes negociadores del Gobierno, Diego Santilli y Manuel Adorni.
La punta fue marcada por nada menos que Córdoba, donde Martín Llaryora presentó su Presupuesto 2026 con un importante recorte de la recaudación por esa y otras vías. Algo que supone un gesto de confianza profundo en las proyecciones de crecimiento emitidas por Balcarce 50 y que todavía no se perciben en una economía que permanece paralizada rumbo al cierre de año.
En contrapartida, los gobernadores insistirían en el reclamo por la recomposición de las transferencias nacionales de concepto coparticipativo. Algo que tomará especial intensidad rumbo al 2027, año en el que muchos oficialismos provinciales buscarán la reelección luego de una importante frustración en manos de La Libertad Avanza en octubre.
La reducción impositiva que estamos implementando en #Córdoba es histórica. El camino que elegimos es el de acompañar el crecimiento de la Argentina, generando las condiciones necesarias para dinamizar la economía, atraer inversiones y promover la creación de más puestos de… https://t.co/0fufpuioyt
17-11-2025 15:48
Javier Milei, blanco de Saturday Night Live
En Saturday Night Live, uno de los programas más populares de la TV estadounidense, volvieron a bromear sobre Donald Trump, Javier Milei y la Argentina.
En el sketch, la “vocera” de la Casa Blanca pide dejar de hablar todos los días del caso Epstein.
Pero cuando el informe cambia de tema y pasa a Argentina, la funcionaria ficticia se arrepiente de inmediato y ruega volver al escándalo de pedofilia que complica a su jefe.
Un golpe de humor ácido que mezcla política, polémicas y geopolítica en clave SNL.
17-11-2025 15:42
Redes U24: Religión y política se mezclan en Santa Fe
En Santa Fe, el peronismo denuncia que uno de los pastores evangélicos vinculado a Maximiliano Pullaro desvió casi $4.000 millones de fondos públicos.
Durante el último tiempo la incertidumbre abunda en la Provincia: ¿Hasta dónde llega el control de los evangélicos sobre los fondos públicos? Dicha duda se escucha reiteradamente por los pasillos del gobierno santafesino luego de que se detectara un manejo cuestionable de millones de pesos destinados a prevención de adicciones.
En Santa Fe, la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas (APRECOD) está bajo control del pastor Walter Ghione, diputado y líder del partido UNO dentro del frente Unidos. Su estrategia política incluyó colocar aliados en cargos clave y dirigir recursos del programa “Redes del Cuidado” hacia fundaciones vinculadas a su red.
Consultado sobre ello, Ghione justificó los ‘giros’ asegurando que las fundaciones ya venían trabajando en prevención de adicciones y que la formalización legal sólo reconocía su labor previa. No obstante, dirigentes locales advierten que no hay evidencia clara, por lo cual generó sospechas sobre posibles fundaciones fantasmas.
El Gobierno nacional inauguró el Plan Paraná, donde las fuerzas federales elevarán el nivel de control sobre la Hidrovía para cortar el flujo de tráfico de drogas que navega ese curso de agua. Según lo especificado, sus objetivos son "desarticular redes de contrabando y crimen organizado en la frontera fluvial norte (provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones); e incrementar los controles en puertos públicos y privados del tramo inferior de la Hidrovía (provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires), con especial atención a la prevención, detección y persecución de delitos de competencia federal".
El avión presidencial ARG-01 fue enviado nuevamente a Miami para una reparación imprevista en su sistema de combustible, una situación que recuerda a lo ocurrido hace casi un año, cuando también debió someterse a trabajos de mantenimiento en esa ciudad.
La aeronave permanecerá en Estados Unidos hasta fines de esta semana, según confirmaron fuentes oficiales al periodista Emiliano Russo (Clarín).
La decisión se tomó después de que se detectara una anomalía en el sistema de trasvase de combustible del Boeing 757-256, lo que encendió una alerta en el panel de control. Aunque el avión se mantuvo operativo en todo momento, la falla obligó a limitar su autonomía y derivó en una escala técnica en Lima durante el viaje que Javier Milei realizó el 6 de noviembre hacia Estados Unidos.
Apareció el fin de semana la versión de que el Gobierno y el kirchnerismo retomaron negociaciones para completar la Corte Suprema y otros cargos judiciales. Si bien se cuenta desde hace rato que hay un canal subterráneo entre Javier Milei y Cristina Kirchner con ese fin, la novedad que se publicó el domingo son los nombres que se estarían negociando para las vacantes en el máximo tribunal de justicia del país.
De acuerdo a esa versión, que publicó el diario La Nación, Mariano Llorens, presidente de la Cámara Federal, sería la propuesta de la Casa Rosada; mientras que la senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las manos derechas de CFK en la Cámara Alta, sería la postulante del peronismo.
Manuel Adorni y Diego Santilli recibieron a Leandro Zdero en Buenos Aires como parte de la ronda de reuniones con gobernadores. El mandatario chaqueño ponderó la predisposición del oficialismo y aseguró que la reunión consistió en "una agenda de trabajo enfocada en potenciar los sectores productivos, industriales y privados, con una administración pública eficiente".
Tendiendo puentes para el desarrollo del País y el Chaco.Reunidos con el Jefe de Gabinete de Ministros de Nación, Manuel Adorni y el Ministro del Interior, Diego Santilli. Abordamos una agenda de trabajo enfocada en potenciar los sectores productivos, industriales y… pic.twitter.com/VKxBswZNsW
La foto de octubre dejó en claro que el proceso de desinflación nacional empieza a enfrentar zonas de mayor fricción. Mientras el IPC país avanzó 2,3%, el recorrido provincial mostró un movimiento más abrupto en donde, todas las jurisdicciones que publican su índice cerraron por encima del 2%, con picos de inflación del 2,7% en Santa Fe y Neuquén, según el informe de Politikon Chaco.
La tendencia vuelve a encender las alertas sobre capítulos sensibles como vivienda, servicios públicos, educación y recreación, que empujaron hacia arriba la nominalidad a nivel regional.
Las subas más elevadas se concentraron en cuatro jurisdicciones:
Santa Fe 2,7% – Neuquén 2,7% – Tucumán 2,5% – San Luis 2,4% – Mendoza 2,4%. Detrás se alinearon Chaco y Córdoba con 2,3%, en línea con el nivel nacional. Más abajo quedaron Río Negro y CABA (2,2%), mientras Jujuy cerró el mes con 2,1%.
El senador Francisco Paoltroni dijo como parte del bloque oficialista del cual expulsaron el año pasado, tras rechazar la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema, que volverá al bloque de La Libertad Avanza, con el que buscará incluso "la derogación de la Ley de Glaciares", algo que va más allá de la modificación para habilitar la megaminería en la zona "periglaciar" que anunció Javier Milei.
El senador explicó que nunca se apartó de las ideas del oficialismo y sostuvo que lo de Lijo respondió a motivos vinculados con su provincia. Dijo que el magistrado "era el verdugo" de Formosa y que por eso mantuvo su postura, pese a las tensiones que esto generó...
