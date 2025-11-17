Ingresos Brutos en la mira: Gobernadores activan reducción y esperan gesto de Casa Rosada

Live Blog Post

Redes U24: Religión y política se mezclan en Santa Fe

En Santa Fe, el peronismo denuncia que uno de los pastores evangélicos vinculado a Maximiliano Pullaro desvió casi $4.000 millones de fondos públicos.

Durante el último tiempo la incertidumbre abunda en la Provincia: ¿Hasta dónde llega el control de los evangélicos sobre los fondos públicos? Dicha duda se escucha reiteradamente por los pasillos del gobierno santafesino luego de que se detectara un manejo cuestionable de millones de pesos destinados a prevención de adicciones.

En Santa Fe, la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas (APRECOD) está bajo control del pastor Walter Ghione, diputado y líder del partido UNO dentro del frente Unidos. Su estrategia política incluyó colocar aliados en cargos clave y dirigir recursos del programa “Redes del Cuidado” hacia fundaciones vinculadas a su red.

Consultado sobre ello, Ghione justificó los ‘giros’ asegurando que las fundaciones ya venían trabajando en prevención de adicciones y que la formalización legal sólo reconocía su labor previa. No obstante, dirigentes locales advierten que no hay evidencia clara, por lo cual generó sospechas sobre posibles fundaciones fantasmas.

