Inflación de octubre: Se aceleró y dejó brechas marcadas entre provincias

Santa Fe 2,7% – Neuquén 2,7% – Tucumán 2,5% – San Luis 2,4% – Mendoza 2,4%.

Detrás se alinearon Chaco y Córdoba con 2,3%, en línea con el nivel nacional.

Más abajo quedaron Río Negro y CABA (2,2%), mientras Jujuy cerró el mes con 2,1%.

El movimiento del mes mostró que la mayor presión vino del interior, particularmente de las regiones Patagonia, Cuyo y Pampeana. Incluso CABA —habitualmente más previsible por su estructura de precios regulados— se mantuvo por encima del 2%.

Río Negro, San Luis y Córdoba lideran el salto

Comparada con septiembre, la dinámica se tornó más exigente:

Río Negro encabezó el salto con +0,9 p.p. , muy afectada por la fuerte suba en vivienda y servicios públicos (12,5%).

, muy afectada por la fuerte suba en vivienda y servicios públicos (12,5%). San Luis avanzó +0,6 p.p. , sostenida también por el capítulo de vivienda (4,2%).

, sostenida también por el capítulo de vivienda (4,2%). Córdoba sumó +0,5 p.p., con esparcimiento creciendo 5,2%.

El único caso que mostró un freno fue Neuquén (-0,1 p.p.), pese a que continúa siendo la provincia con la inflación más alta del país tanto en octubre como en la medición interanual.

Acumulado enero-octubre

El IPC país acumuló 24,8% entre enero y octubre. Sin embargo, varias jurisdicciones quedaron por encima:

Neuquén: 31,7%

Santa Fe: 26,7%

Córdoba: 25,9%

CABA: 25,3%

Del otro lado, Río Negro mostró el menor avance del año: 17,1%, más de 7 puntos por debajo del promedio nacional.

Comparado con el mismo período de 2024, el informe confirma la fuerte moderación de precios: la inflación acumulada cayó alrededor de 80 p.p., señal de un proceso claro de desinflación, aunque aún con heterogeneidades marcadas.

Interanual

La variación interanual del IPC nacional llegó a 31,3%, y cinco provincias quedaron por encima:

Neuquén: 40,4%

Córdoba: 34,7%

CABA: 33,6%

Santa Fe: 32,5%

Jujuy: 32%

El contraste más fuerte vuelve a aparecer en Río Negro, con 22,7%, que se consolida como la jurisdicción con mayor desaceleración en la comparación anual.

Vivienda, educación y recreación

El desagregado por divisiones confirma que la mayor presión no está en alimentos —aunque siguen traccionando entre 2% y 3% mensuales— sino en rubros más vinculados a servicios regulados y actividades estacionales.

CABA

Recreación y Cultura: 3,2%

Seguros y Servicios Financieros: 3,6%

Cuidado Personal: 3,3%

Educación: 2,4%

Vivienda: 2%

Córdoba

Esparcimiento: 5,2%

Vivienda: 2,4%

Bienes y Servicios varios: 2,6%

Chaco

Esparcimiento y Cultura: 7,9% , el salto más abrupto del mes entre todas las provincias.

, el salto más abrupto del mes entre todas las provincias. Enseñanza: 4,6%

Otros bienes y servicios: 4,7%

Jujuy

Vivienda: 3,8%

Otros gastos: 6,4%

Educación: 3%

Mendoza

Vivienda y Servicios Públicos: 3,4%

Esparcimiento: 4%

Transporte: 2,8%

Neuquén

Vivienda: 3,7%

Educación: 3,8%

Transporte: 3,4%

Bienes y Servicios Varios: 4,9%

Río Negro

Vivienda: 12,5% , el mayor incremento puntual del mes en el país para cualquier rubro.

, el mayor incremento puntual del mes en el país para cualquier rubro. Artículos Personales: 6,3%

San Luis

Vivienda: 4,2%

Educación: 3,1%

Transporte: 2,9%

Santa Fe

Vivienda: 2,7%

Educación: 2,8%

Esparcimiento: 3,2%

Otros bienes y servicios: 3,3%

Tucumán

Recreación: 4,6%

Educación: 4%

Otros bienes y servicios: 3,2%

Qué explica el movimiento de octubre

El informe muestra un patrón claro:

las provincias están sintiendo con fuerza los aumentos de tarifas, alquileres y servicios educativos y recreativos, capítulos donde el traslado suele llegar con rezago y de manera más marcada que en el Gran Buenos Aires.

Además, la dispersión entre regiones refleja diferencias en la velocidad de recomposición de costos regulados, estructura impositiva local y suba de tarifas municipales y provinciales.

En paralelo, el componente de bienes —especialmente alimentos— avanza a un ritmo moderado, con subas entre 1,7% y 2,8%, consistente con la estabilidad cambiaria y la mayor competencia en segmentos básicos.

Qué puede venir

La aceleración de octubre rompe con el arrastre de estabilidad que se había consolidado desde mitad del año, aunque no implica un quiebre estructural. Aun así, los capítulos sensibles del interior muestran que persisten presiones ligadas a regulados y servicios.

De cara a noviembre y diciembre, las claves estarán en:

Tarifas energéticas y transporte , donde varias provincias ya anticiparon ajustes.

, donde varias provincias ya anticiparon ajustes. Educación privada , que tiende a recalibrar aranceles hacia fin de año.

, que tiende a recalibrar aranceles hacia fin de año. Servicios turísticos , que suelen acelerar con la temporada alta.

, que suelen acelerar con la temporada alta. Paritarias provinciales, muchas de ellas en reapertura.

El mapa de inflación provincial vuelve a tomar protagonismo

Aunque la desinflación sigue firme en la comparación interanual, la dinámica mensual confirma que el interior empieza a mover el amperímetro y que el proceso de desaceleración ya no es tan homogéneo como en el primer semestre.

