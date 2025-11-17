La revelación de Esteban Edul que causará sorpresa en Boca: "Úbeda 2026"

Esteban Edul fue el conductor de ESPN F12 este lunes 17 de noviembre ante la ausencia de Mariano Closs y aseguró cuál podría ser el futuro en el banco del Xeneize.

"Para mi ya es Úbeda 2026", aseguró. "Tengo información", completó ante un cuestionamiento de Leo Gabes.

De igual manera, el periodista que es cronista de Boca, Augusto Cesar, dijo lo siguiente: "Edul confirmó una decisión que no está tomada. A mi me dijeron que Úbeda tiene que hacer las cosas de muy bien a excelente para tener chances de ser el entrenador de Boca el año que viene."

Lo cierto es que hasta el momento, el Xeneize viene obteniendo buenos resultados y el plantel demostró bancar a Úbeda como entrenador principal.

Sin ir más lejos, Leandro Paredes dijo días atrás: "Está llevando un grupo adelante, un grupo de personas también, porque es muy cercano al jugador. Tenemos una relación parecida a la de Lionel (Scaloni), y ojalá los resultados sean parecidos a los que tuvimos en la Selección".

image

Lo que le espera a Boca Juniors

Boca Juniors se aseguró la clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y terminó primero en su zona de cara a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Esto último hace que en caso de pasar instancias, el Xeneize tenga la chance de definir en condición de local hasta una hipotética final.

Aún no está definido su rival para octavos, pero las posibilidades son:

Sarmiento de Junín

Talleres de Córdoba

Embed

De cualquier manera, los de Claudio Úbeda saben que el partido será en la Bombonera.

