Boca Juniors venció 2 a 0 a Tigre por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura y de esta manera se aseguró el primer puesto de la zona A. Esteban Edul hizo una revelación en ESPN sobre Claudio Úbeda que seguramente cause mucha sorpresa en los simpatizantes del Xeneize.
¿SIGUE?
La revelación de Esteban Edul que causará sorpresa en Boca: "Úbeda 2026"
Boca Juniors, dirigido por Claudio Úbeda, no para de ganar. Esteban Edul hizo una revelación en ESPN que seguramente cause sorpresa.
Ya con la clasificación a la Copa Libertadores 2026 en el bolsillo, el club de la Ribera venció al Matador de Victoria con tantos de Ayrton Costa y Edinson Cavani.
Esteban Edul sobre Claudio Úbeda: "2026"
La situación de Claudio Úbeda en Boca Juniors es sumamente particular ya que quedó como entrenador principal luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo.
"Sifón" fue ratificado en el cargo y hasta el momento, desde el juego y desde los resultados, al Xeneize le está yendo de buena manera con él a cargo.
El club de la Ribera se clasificó a la Copa Libertadores 2026 y finalizó puntero en su grupo en el Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Esteban Edul fue el conductor de ESPN F12 este lunes 17 de noviembre ante la ausencia de Mariano Closs y aseguró cuál podría ser el futuro en el banco del Xeneize.
"Para mi ya es Úbeda 2026", aseguró. "Tengo información", completó ante un cuestionamiento de Leo Gabes.
De igual manera, el periodista que es cronista de Boca, Augusto Cesar, dijo lo siguiente: "Edul confirmó una decisión que no está tomada. A mi me dijeron que Úbeda tiene que hacer las cosas de muy bien a excelente para tener chances de ser el entrenador de Boca el año que viene."
Lo cierto es que hasta el momento, el Xeneize viene obteniendo buenos resultados y el plantel demostró bancar a Úbeda como entrenador principal.
Sin ir más lejos, Leandro Paredes dijo días atrás: "Está llevando un grupo adelante, un grupo de personas también, porque es muy cercano al jugador. Tenemos una relación parecida a la de Lionel (Scaloni), y ojalá los resultados sean parecidos a los que tuvimos en la Selección".
Lo que le espera a Boca Juniors
Boca Juniors se aseguró la clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y terminó primero en su zona de cara a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Esto último hace que en caso de pasar instancias, el Xeneize tenga la chance de definir en condición de local hasta una hipotética final.
Aún no está definido su rival para octavos, pero las posibilidades son:
- Sarmiento de Junín
- Talleres de Córdoba
De cualquier manera, los de Claudio Úbeda saben que el partido será en la Bombonera.
