Nigeria sin Mundial 2026 y denuncia "vudú" de la República del Congo

Además, Mpasi-Nzau permitió a la República Democrática del Congo soñar con una participación que no logra desde el Mundial de Alemania 1974, cuando jugó la Copa del Mundo cuando el país se denominaba Zaire.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FichajeGoleador/status/1990394788688904406?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1990394788688904406%7Ctwgr%5E7ec075320f727c99d82e6562902b7228406d0b2a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mundodeportivo.com%2Fus%2Ffutbol%2F20251117%2F734601%2Fnigeria-quedo-eliminada-mundial-2026-dt-exploto-acuso-congo-practicar-magia-negra.html&partner=&hide_thread=false El DT de Nigeria perdió los estribos cuando se dio cuenta que un miembro del CT de RD Congo estaba usando “magia negra vudú” durante los penales.



RD Congo ganó 3-4 la tanda. OJITO. pic.twitter.com/v0Geq7iqme — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) November 17, 2025

Por tanto, el duelo, en un estadio neutral como el Prince Moulay Hassan de Rabat (Marruecos) iba a decidir el destino el sueño de unos (República Democrática del Congo) y la obligación de otros (Nigeria). Sin duda, la selección dirigida por Eric Chelle tenía un punto más de presión que su rival. Y más tras faltar al anterior Mundial.

Nigeria se encontró pronto con el premio del gol, que llegó a los tres minutos gracias a un remate desde el borde del área de Frank Onyenka que rebotó en Axel Tuanzebe y despistó a Mpasi-Nzau.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNAfrica/status/1990209540919627909?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1990209540919627909%7Ctwgr%5E7ec075320f727c99d82e6562902b7228406d0b2a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mundodeportivo.com%2Fus%2Ffutbol%2F20251117%2F734601%2Fnigeria-quedo-eliminada-mundial-2026-dt-exploto-acuso-congo-practicar-magia-negra.html&partner=&hide_thread=false “During all the penalties, the guy from DR Congo did some voodoo.”



Nigeria head coach Éric Chelle explains why tempers flared between him and the DR Congo staff at the end of the World Cup playoff final. pic.twitter.com/nMyTIcqlTT — ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 17, 2025

El tanto del jugador de Porto impulsó a su equipo durante la primera media hora, en la que dominó por completo el encuentro y en la que pudo adelantarse en el marcador con otro disparo de Onyenka que esta vez sí salvó Mpasi-Nzau.

Sin embargo, en una jugada aislada, la República Democrática del Congo se encontró con el empate. Parte de culpa la tuvo Alex Iwobi, que se durmió en el mediocampo, donde perdió la pelota en el inicio del gol del equipo de Sebastien Desabre.

Meschack Elia alargó la jugada con un pase en profundidad que tomó Cedric Bakambu, que mandó el centro al área chica, donde el mismo Elia acertó con un gran remate a placer tras un despeje timorata de Wilfred Ndidi.

En el segundo acto, solo Bakambu obligó a intervenir a uno de los dos arqueros y el choque se fue hasta el alargue, en la que el árbitro anuló dos tantos a Fiston Mayele y a Noah Sadiki por faltas previas que podrían haber desnivelado la balanza hacia el lado de la República Democrática del Congo.

Irremediablemente, el encuentro se decidió en los penales y en ella Nigeria se pegó el batacazo final con tres errores en los tiros de Calvin Bassey, Moses Simon y Semi Ajayi.

El primero lanzó la pelota arriba del travesaño y los otros dos se toparon con las intervenciones de Mpasi-Nzau, héroe del Congo en el sueño de un país que aspira a regresar a un Mundial 52 años después.

Mundial 2026: cuándo y dónde se juega el repechaje

El repechaje intercontinental se juega entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo de 2026 y será la última oportunidad para seis selecciones de asegurar un lugar en la Copa del Mundo 2026.

El ranking FIFA podría ser clave. Con Bolivia ubicada en el puesto 78 espera por ver si avanza directamente a la final de su llave, evitando la semifinal.

Los estadios de Monterrey y Guadalajara serán testigos de dos llaves, cuatro partidos y dos últimos pasajes rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Bolivia, Nueva Caledonia y RD del Congo son, por ahora, los equipos que jugarán el repechaje.

Embed - NIGERIA VS CONGO DR 1-1 || {3-4 penalties } || WorldCup Qualifier play off Highlights

Más notas de Golazo24

Muy nervioso Marcelo Gallardo y se pelea con un periodista tras el empate de River

En River se enojan hasta por un 'like' de Sebastián Driussi

Chiquito Romero otra vez en el foco: Qué pasó en Argentinos Juniors

Todo River explotó contra Paulo Díaz, Miguel Borja y Facundo Colidio

Eduardo Domínguez se la volvió a pudrir a Verón y puso en duda su continuidad en Estudiantes

Cuándo se pueden cruzar Boca y River en los playoffs