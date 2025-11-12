Mundial 2026: Curazao y Surinam a un paso de la epopeya

A pesar de estar segunda depende de sí mismo para clasificar, ya que su próximo juego es ante Bermuda, equipo que solo hizo 4 goles en 4 partidos y recibió 12, además no tiene puntos, lo que se puede traducir como una victoria segura. Eso no es lo único bueno de la próxima fecha (se enfrentará a Bermuda el jueves 13/11) sino que Jamaica deberá visitar a Trinidad y Tobago que buscará ganar y quedar a solo un punto de líder. Por eso la próxima fecha pueden darse resultados muy positivos para la pequeña isla caribeña.

En la última fecha enfrentará a Jamaica el martes 18/11, su rival directo para ganar el boleto al Mundial, es por eso que depende de sí mismo y si el pequeño territorio que todavía depende de “Holanda” gana sus dos partidos será mundialista.

Dato de color, Argentina festejó su título Mundial ante Curazao en el Estadio Madre de Ciudades en marzo de 2023. El resultado fue 7-0 para los campeones del mundo, en ese momento se criticó enfrentar a una selección casi amateur, lo que nadie imaginó que ese pequeño país estaría a dos pasos del Mundial 2 años después.

suriname

Surinam puede ser el 7º “sudamericano” en el Mundial

Antes que nada, aclaramos porque el subtítulo. Geográficamente Surinam pertenece a Sudamérica, pero futbolísticamente a Concacaf, como Australia a Oceanía, pero juega en Asia, por eso sería geográficamente el 7º sudamericano en el Mundial 2026.

Surinam perteneció a Países Bajos hasta 1975, fecha hasta la cual se lo conoció como Guayana Holandesa. Pero luego de eso se independizó del país europeo, a pesar de esto siempre tuvo un vínculo muy fuerte con los Países Bajos, jugadores consagrados como Edgar Davids, Clarence Seedorf, Jimmy Floyd Hasselbaink, Virgil van Dijk, Aron Winter, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Georginio Wijnaldum y Patrick Kluivert, son nacidos o descendientes de surinameses.

La selección de Surinam nunca jugó un Mundial, Juego Olímpico ni ningún torneo FIFA, apenas 4 participaciones en la Copa de Oro de la Concacaf. Esta es la más grande oportunidad de meterse en una cita tan importante.

Pasando a su actualidad vemos que está en el grupo “A” de las Eliminatorias de Concacaf, en el cual es líder con 6 puntos junto a Panamá, los sigue de cerca Guatemala con 5 unidades y cierra El Salvador con 3. Todos muy juntos.

La próxima fecha Surinam enfrentará al último El Salvador como local, y dejará que se desangren Panamá (6 puntos) y Guatemala (5 puntos) y se saquen puntos para salir beneficiado. Un triunfo propio y un empate entre Panamá y Guatemala los dejará a 1 puntos de la Copa del Mundo. Estos partidos serán el jueves 13/11.

La última fecha Surinam visitará a Guatemala el martes 18 de noviembre y en caso de haber ganado a El Salvador solo le hará falta ganar para meterse en la Copa del Mundo. En el otro encuentro de la zona se enfrentarán Panamá y El Salvador.

Esta es la situación de dos selecciones que nadie tuvo en cuenta para la próxima Copa del Mundo y por lo pronto todos los fanáticos del fútbol y de este tipo de historias estaremos prendidos a la TV esperando el milagro.

