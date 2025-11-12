Murió turista brasileña atacada en plena calle Corrientes

image Imagen en via pública del lugar donde fue atacada la turista brasileña (foto Forbes Argentina)

La turista resultó atacada el jueves cerca del mediodía, fue trasladada al hospital en coma hasta la medianoche del viernes cuando se confirmó su deceso.

La turista brasileña de 69 que murió era una exfuncionaria del Tribunal de Goiás.

Según confirmó el canal de noticias TN, la mujer que murió era exfuncionaria del Tribunal de Justicia de Goiás (TJGO) y había dedicado más de 20 años al servicio público en Brasil, donde era muy querida por sus compañeros.

En el momento que recibió el ataque, se dirigía hacia el banco para retirar dinero para pagar el alquiler del departamento donde residía su hija.

Familiares de la víctima confirmaron que la mujer pasaba mitad de su tiempo en Argentina acompañando a su hija, Carolina Bizinoto en la carrera universitaria.

“Era muy compañera del equipo, amiga y paciente. Enseñaba con mucha calma y tranquilidad”, sumó Letiére Almeida, quien trabajó con María Vilma.

Antecedentes del agresor

Luego del ataque a la turista brasileña, el agresor fue identificado y detenido horas más tarde en el cruce de avenida Córdoba y Junín, a unas 15 cuadras de donde agredió a la mujer. Tuvo otro brote y volvió a atacar a una persona. Tras detenerlo, fue trasladado al Hospital Borda.

Fuentes policiales le confirmaron a Clarín que el hombre cuenta con un extenso prontuario: tiene al menos 20 antecedentes por delitos graves; entre ellos robo, lesiones y desórdenes en la vía pública. Hechos que vienen repitiéndose desde el 2017.

Pero, además, registra varias internaciones en distintos centros hospitalarios de la Ciudad como el Durand, Piñero, y Borda por problemas psiquiátricos. El agresor quedó detenido acusado de tentativa de homicidio

