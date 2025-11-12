Johnny Depp con bajo rating; Lilia Lemoine ve "zurdos locos"; TN dice que Alberto acosaba

¿El resultado? Apenas 6 puntos de rating para una nota con una megaestrella internacional.

Embed - Tengo a Johnny Depp, el inglés te lo debo

3-¿Alberto Fernández acosaba a Tamara Pettinato?

En el canal del Grupo Clarín revelaron que el ex presidente solía aparecer sin aviso en la casa de la panelista durante su mandato.

Según el informe, la periodista se sentía incómoda con esas visitas inesperadas.

Una reciente entrevista de Fernández en el canal de streaming Blender reflotó la polémica relación entre el ex jefe de Estado y la hija de Roberto Pettinato.

Embed - Según TN, Alberto acosaba a Tamara Pettinato TN, Alberto acosaba a Tamara Pettinato">

4-Lilia Lemoine dice que la izquierda tiene una tara

La diputada libertaria afirmó en el programa de Luis Majul que “quien tiene ideas de izquierda padece algún problema mental”.

Ante el pedido de cautela del conductor, justificó sus declaraciones, insistiendo en que “no era una metáfora”.

Sin embargo, Lemoine no suele mostrarse precisamente equilibrada durante sus intervenciones en el Parlamento nacional.