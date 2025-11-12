urgente24
Johnny Depp con bajo rating; Lilia Lemoine ve "zurdos locos"; TN dice que Alberto acosaba

Johnny Depp con traducción farragosa y bajo rating; Lilia Lemoine dice que los "zurdos son locos"; TN afirmó que Alberto Fernández acosaba a Tamara Pettinato.

12 de noviembre de 2025 - 19:20
1-Jugador de la selección de Camerún pescado in fraganti

Moumi Ngamaleu, volante del Dinamo de Moscú, fue descubierto por su novia rusa en plena infidelidad.

La cantante, modelo e influencer Nikky Seey, sospechaba de su pareja y llegó sin aviso a la casa del futbolista.

Grabó toda la escena y “descubrió” al mediocampista acompañado por una joven en el interior del departamento.

Embed - Jugador de Camerún escrachado por su novia influencer

2-Verónica Lozano y Johnny Depp, con bajo rating

La conductora de las tardes de Telefe busca seguir los pasos de Susana Giménez: está en el canal de las pelotas, trae artistas internacionales y hasta se casó con el ex de Susana… pero no es la Giménez.

La entrevista con Johnny Depp se volvió tortuosa por la necesidad de una traductora en vivo.

¿El resultado? Apenas 6 puntos de rating para una nota con una megaestrella internacional.

Embed - Tengo a Johnny Depp, el inglés te lo debo

3-¿Alberto Fernández acosaba a Tamara Pettinato?

En el canal del Grupo Clarín revelaron que el ex presidente solía aparecer sin aviso en la casa de la panelista durante su mandato.

Según el informe, la periodista se sentía incómoda con esas visitas inesperadas.

Una reciente entrevista de Fernández en el canal de streaming Blender reflotó la polémica relación entre el ex jefe de Estado y la hija de Roberto Pettinato.

Embed - Según TN, Alberto acosaba a Tamara Pettinato

4-Lilia Lemoine dice que la izquierda tiene una tara

La diputada libertaria afirmó en el programa de Luis Majul que “quien tiene ideas de izquierda padece algún problema mental”.

Ante el pedido de cautela del conductor, justificó sus declaraciones, insistiendo en que “no era una metáfora”.

Sin embargo, Lemoine no suele mostrarse precisamente equilibrada durante sus intervenciones en el Parlamento nacional.

Embed - Locura generalizada

