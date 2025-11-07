El próximo miércoles, Johnny Depp aterriza en La Plata para presentar Modigliani, tres días en Montparnasse, su nueva película como director, pero su paso por la ciudad no va a ser solo una avant-première. Con todo lo que tiene planificado, el actor prepara una visita que podría volverse uno de los momentos culturales más curiosos del año en Argentina.
NO SERÁN SOLO VACACIONES
Así será la visita de Johnny Depp a Argentina: Detalles inéditos
Johnny Depp llega a La Plata con su nueva película, pero su visita trae mucho más que solo cine. ¿Qué planes y secretos tiene el actor en su paso por Argentina?
Johnny Depp en La Plata: cine, cultura y un recibimiento especial
La llegada de Johnny Depp a La Plata va más allá de la promoción de su película, porque será recibido por el intendente Julio Alak, quien le otorgará la distinción de "visitante ilustre", en reflejo de la importancia que la ciudad le da a este tipo de eventos internacionales.
Según fuentes de la organización, Depp recorrerá el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, un edificio emblemático por su valor histórico y arquitectónico, donde el actor tendrá la oportunidad de conocer de cerca la riqueza cultural de la ciudad y su patrimonio artístico.
Más tarde, la acción se trasladará al Teatro Coliseo Podestá, donde se desplegará la alfombra roja para recibirlo junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, uno de los protagonistas de la película. Allí, además de la presentación formal, también se ofrecerá una masterclass abierta y una entrevista pública, moderada por Verónica Lozano, en la que los actores compartirán sus experiencias del rodaje y algunas reflexiones sobre la dirección cinematográfica, con proyección de material exclusivo del filme.
Este formato rompe con la clásica visita de estrella de Hollywood y acerca al público a la experiencia artística de manera directa y única, con la posibilidad de escuchar a Depp hablar de su visión del cine y de su proceso creativo pero dentro de un contexto local.
El director, el amigo y el huésped: Depp muestra todas sus caras
Modigliani, tres días en Montparnasse se centra en tres jornadas de la vida del pintor Amedeo Modigliani en el París de 1916, con un elenco internacional que incluye a Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland y Luisa Ranieri, además de Scamarcio.
La película ya recibió elogios internacionales por su escritura y por cómo construye al personaje principal, y llega a Argentina con la expectativa de generar un impacto significativo, tanto por su contenido artístico como por la presencia de Depp como director.
La visita del actor, según confirmó Verónica Lozano en Telefe, no se limitará solo a la pantalla grande. Depp pasará parte de su estadía en el Faena y parte en la casa de la conductora, ocupando incluso su propio cuarto: "Parte en el Faena y algunos días en mi casa", tal y como dijo ella en su programa de Telefe, Cortá por Lozano, entre risas.
Al ser consultada sobre si 'Corcho' Rodríguez, su pareja, "la deja", la conductora afirmó: "Jorge le cede nuestro cuarto". Además, Lozano adelantó algunos de los gustos del actor: "Le hice, que le gustó mucho, un lemon pie, y le hice como un alfajor gigante de maicena", y agregó que Depp es muy dulcero, prefiere café negro por la mañana y es más de gin tonic que de vino tinto.
La presencia del actor, conocido entre otras por "Piratas del Caribe" y "El joven manos de tijeras", en La Plata representa un regreso fuerte al cine desde una nueva faceta, acercando a la ciudad a una producción internacional de gran nivel. La avant-première del 11 de noviembre va a encontrar a la audiencia argentina con una estrella de Hollywood que sigue marcando tendencia, pues Depp no viene solo a promocionar una película, sino a pisar fuerte en la cultura y el cine argentino.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La inflación de octubre sería peor de lo que se esperaba
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde
Alerta por ciclón que impactará en 14 provincias de Argentina: cuándo llega y qué esperar
La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo
Eduardo Feinmann reculó y se disculpó tras estallar al aire: "No me gusté"