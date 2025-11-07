Así será la visita de Johnny Depp a Argentina: Detalles inéditos

image La charla, moderada por Verónica Lozano, incluirá anécdotas, proyecciones y reflexiones sobre su trabajo como director, acercando al público una mirada más íntima del artista.

El director, el amigo y el huésped: Depp muestra todas sus caras

Modigliani, tres días en Montparnasse se centra en tres jornadas de la vida del pintor Amedeo Modigliani en el París de 1916, con un elenco internacional que incluye a Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland y Luisa Ranieri, además de Scamarcio.

La película ya recibió elogios internacionales por su escritura y por cómo construye al personaje principal, y llega a Argentina con la expectativa de generar un impacto significativo, tanto por su contenido artístico como por la presencia de Depp como director.

La visita del actor, según confirmó Verónica Lozano en Telefe, no se limitará solo a la pantalla grande. Depp pasará parte de su estadía en el Faena y parte en la casa de la conductora, ocupando incluso su propio cuarto: "Parte en el Faena y algunos días en mi casa", tal y como dijo ella en su programa de Telefe, Cortá por Lozano, entre risas.

image Durante su estadía, el actor se hospedará entre el Faena y la casa de Verónica Lozano, quien reveló su costado más cotidiano, dulcero y relajado.

Al ser consultada sobre si 'Corcho' Rodríguez, su pareja, "la deja", la conductora afirmó: "Jorge le cede nuestro cuarto". Además, Lozano adelantó algunos de los gustos del actor: "Le hice, que le gustó mucho, un lemon pie, y le hice como un alfajor gigante de maicena", y agregó que Depp es muy dulcero, prefiere café negro por la mañana y es más de gin tonic que de vino tinto.

La presencia del actor, conocido entre otras por "Piratas del Caribe" y "El joven manos de tijeras", en La Plata representa un regreso fuerte al cine desde una nueva faceta, acercando a la ciudad a una producción internacional de gran nivel. La avant-première del 11 de noviembre va a encontrar a la audiencia argentina con una estrella de Hollywood que sigue marcando tendencia, pues Depp no viene solo a promocionar una película, sino a pisar fuerte en la cultura y el cine argentino.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La inflación de octubre sería peor de lo que se esperaba

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

Alerta por ciclón que impactará en 14 provincias de Argentina: cuándo llega y qué esperar

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

Eduardo Feinmann reculó y se disculpó tras estallar al aire: "No me gusté"