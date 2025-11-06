De Hollywood a Telefe: Johnny Depp potencia la ventaja frente a El Trece

Por qué Johny Depp eligió Telefe

Johnny Depp visitará la Argentina para presentar la película que dirigió recientemente, en el marco de una gira promocional por Latinoamérica. El reconocido actor y cineasta eligió Buenos Aires como una de las paradas principales antes de su estreno internacional.

Durante su estadía, aceptó ser entrevistado por Verónica Lozano, donde se espera una charla distendida y exclusiva. Es preciso recordar que el protagonista de aclamadas películas como "El joven manos de tijera" y "Piratas del Caribe", entre tantas otras, tiene una relación cercana con el empresario Corcho Rodríguez, pareja de la conductora.

A principios de 2025, el artista se había hospedado en la vivienda el matrimonio argentino posee en Punta del Este y su presencia tampoco había pasado desapercibida.

Una pasión que funciona como punto de encuentro entre ambos es la música. Es preciso destacar que la celebridad estadounidense tiene una carrera consolidada como guitarrista y ha compartido escenario con músicos como Alice Cooper y Joe Perry en la banda Hollywood Vampires.

