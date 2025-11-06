Nuevamente Telefe vuelve a apostar fuerte: Verónica Lozano recibirá en Cortá por Lozano a Johnny Depp, una de las figuras más reconocidas de Hollywood. La señal comenzó la promoción del encuentro como uno de los grandes eventos televisivos del año y ya genera enorme expectativa entre los fanáticos.
RESPETEN LOS RANGOS
De Hollywood a Telefe: Johnny Depp potencia la ventaja frente a El Trece
El reconocido actor estará en Argentina para promocionar la película "Modigliani, tres días en Montparnasse" y será entrevistado por Verónica Lozano en Telefe.
El artista estará en la Argentina en busca de promocionar la película "Modigliani, tres días en Montparnasse", un filme que narra los días turbulentos del artista italiano Amedeo Modigliani entre las calles, galerías y bares de París en 1916.
La entrevista promete mostrar un costado íntimo del actor, con el estilo relajado y empático que caracteriza a la conductora. En las redes sociales, el anuncio se volvió tendencia y multiplicó las menciones hacia al reconocido ciclo televisivo, que prepara una producción especial para la ocasión.
Por qué Johny Depp eligió Telefe
Johnny Depp visitará la Argentina para presentar la película que dirigió recientemente, en el marco de una gira promocional por Latinoamérica. El reconocido actor y cineasta eligió Buenos Aires como una de las paradas principales antes de su estreno internacional.
Durante su estadía, aceptó ser entrevistado por Verónica Lozano, donde se espera una charla distendida y exclusiva. Es preciso recordar que el protagonista de aclamadas películas como "El joven manos de tijera" y "Piratas del Caribe", entre tantas otras, tiene una relación cercana con el empresario Corcho Rodríguez, pareja de la conductora.
A principios de 2025, el artista se había hospedado en la vivienda el matrimonio argentino posee en Punta del Este y su presencia tampoco había pasado desapercibida.
Una pasión que funciona como punto de encuentro entre ambos es la música. Es preciso destacar que la celebridad estadounidense tiene una carrera consolidada como guitarrista y ha compartido escenario con músicos como Alice Cooper y Joe Perry en la banda Hollywood Vampires.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo
La hora de los gobernadores ("la necesidad tiene cara de hereje")
Champions League: Liverpool vuelve a ganarle al Real Madrid
Donald Trump y el anuncio sobre Ozempic que nadie vio venir
El Trece se juega la última carta y paga cifras delirantes a un conductor: Quién negoció como un rey