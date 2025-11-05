Ficciones en extinción: La crisis deja sin trabajo a un actor reconocido

Miguel Habud fue uno de esos rostros que brillaron en la televisión argentina durante la época dorada de las telenovelas. El actor, modelo y conductor dejó su huella en producciones emblemáticas como "Buenos Vecinos" (1999) y "Primicias" (2000), consolidándose como un galán de la pantalla chica. Sin embargo, el hombre que conversó con Pablo Montagna en "Pasa Montagna" por Radio Rivadavia es otro: un profesional que tuvo que transformar su carrera por completo, volcándose al coaching ontológico para mantenerse a flote mientras la industria del entretenimiento atraviesa una de sus crisis más profundas.
Aunque jamás abandonó por completo su vocación actoral, la realidad golpeó fuerte. Los recortes presupuestarios en el área cultural impactaron directamente sobre su trabajo, reduciendo drásticamente las oportunidades laborales. No obstante, un regreso inesperado lo puso nuevamente frente a las cámaras, y eso fue la publicidad de "Infiltrex" junto a Graciela Alfano que le permitió volver a instalarse en el imaginario colectivo, aunque sea por unos instantes.
Sin embargo, la sinceridad de Habud resulta demoledora cuando admite la cruda realidad del medio: "Hay mucha gente que no me conoce y por eso no me llaman. La gente de las nuevas plataformas no sabe quién soy y lo sé". Esta declaración expone la brecha generacional que existe entre quienes fueron figuras reconocidas en la televisión tradicional y los nuevos tomadores de decisiones que manejan las plataformas digitales.
La desaparición casi total de las ficciones argentinas obligó al artista a replantearse su camino profesional desde cero. "No es fácil. De golpe tuve que darme cuenta que se había terminado. Tuve que empezar, por otro lado, por la autogestión y el teatro independiente", explicó con resignación.
El relato se torna todavía más incómodo cuando Habud describe su presente laboral: "Yo no le pregunto a la gente si me conoce o no, es una situación incómoda para el otro... La gente nueva, directamente, no me conoce ni se preocupa por saber quién soy". Esa frase resume la invisibilidad que enfrentan muchos actores de su generación. Pese a todo, mantiene la actividad: "Hago muchos castings todos los meses", confiesa, demostrando que la perseverancia sigue intacta.
Ahora bien, la reflexión más sensata llegó cuando analizó el ciclo natural de cualquier carrera actoral: "Los actores somos un cuello de botella, empezamos siendo actores de reparto, hasta llegar a ser protagonistas y después no queremos volver a bajar, pero la edad influye, yo hoy puedo actuar de padre o abuelo, hay que aprender a conformarse", cerró diciendo.
Hay una realidad, y es que el contexto actual no ayuda. La televisión abierta argentina prioriza contenido extranjero y reality shows por sobre las ficciones nacionales, dejando a decenas de actores, técnicos y productores sin espacio laboral. Las plataformas de streaming, aunque ofrecen alternativas, manejan lógicas distintas y no siempre incluyen a los talentos que supieron brillar en otras épocas. La historia de Habud es apenas un ejemplo de una problemática que atraviesa a toda una generación de artistas.
