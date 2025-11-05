Ficciones en extinción: La crisis deja sin trabajo a un actor reconocido

Miguel Habud se sincera sobre la crisis del trabajo actoral

Ahora bien, la reflexión más sensata llegó cuando analizó el ciclo natural de cualquier carrera actoral: "Los actores somos un cuello de botella, empezamos siendo actores de reparto, hasta llegar a ser protagonistas y después no queremos volver a bajar, pero la edad influye, yo hoy puedo actuar de padre o abuelo, hay que aprender a conformarse", cerró diciendo.

Hay una realidad, y es que el contexto actual no ayuda. La televisión abierta argentina prioriza contenido extranjero y reality shows por sobre las ficciones nacionales, dejando a decenas de actores, técnicos y productores sin espacio laboral. Las plataformas de streaming, aunque ofrecen alternativas, manejan lógicas distintas y no siempre incluyen a los talentos que supieron brillar en otras épocas. La historia de Habud es apenas un ejemplo de una problemática que atraviesa a toda una generación de artistas.

-------------------------------

Más contenido en Urgente24

El Trece gastó todos sus dólares pero Mario Pergolini no puede con su genio

Mercado Pago revienta el Cyber Monday con su promo más esperada

Ola de estafas golpea a clientes del Banco Provincia

Donald Trump y el anuncio sobre Ozempic que nadie vio venir