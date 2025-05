Radio Rivadavia relanza su domingo con Franco Mercuriali: Qué equipo lo acompañará

Embed - Franco Mercuriali on Instagram: "Extrañaba tanto hacer radio . Gracias Radio Rivadavia! Desde el próximo Domingo de 9 a 12hs estaré conduciendo Mercuriali630. Pronto les contaré más detalles del equipo que me acompañará. Me pone feliz incorporarme a una radio con excelentes periodistas y que no para de crecer. Los espero los domingos a la mañana Como siempre nos vemos los Domingos a las 20 en TN " View this post on Instagram A post shared by Franco Mercuriali (@francomercu)

"Son otros tiempos": Karina Mazzocco estalló al opinar de las internas en América TV

En la tarde del domingo (25/05) Karina Mazzocco fue entrevistada en el ciclo radial Pasa Montagnapor Radio Rivadavia y además de meterse de lleno en las internas que hay en América TV también habló en defensa de su programa A la tarde que conduce de lunes a viernes.

"Estamos a punto de cumplir cuatro años sin ningún levantamiento, pero con muchas falsas alarmas. A mí nunca nadie me dijo nada, entonces, las primera veces me parecía divertido, porque era como 'nos quieren serruchar el piso, nos quieren desestabilizar’. Pero las últimas veces mucho no me gustó que se suban a esa ola sin chequear ni averiguar", expresó la conductora.

Y agregó: "Lo que no puedo entender es cuando cuentan el rumor y se cagan de risa. Detrás de un programa hay un montón de familias que están pendientes de eso, entonces: ¿Cómo puede ser que un comunicador se cagan de risa de que a un colega le van a levantar el programa? Me parece nefasto, oscuro y de mierda".

Con respecto a cómo continuará su programa, la entrevistada fue contundente y reveló: "Estamos por cumplir cuatro años, queremos armar una fiesta de celebración. Siempre estamos pensando en cosas nuevas para renovarlo y mantener a la audiencia enganchada".

Por otro lado, la comunicadora aprovechó la entrevista para referirse a las internas que hay adentro del reconocido canal.

"Cambiaron los tiempos, los modos y las formas. Todos hacemos televisión de otra manera. Yo también me aggiorné a los tiempos que corren, pero hay cosas que me gusta mantener y el respeto por el compañero de canal me sigue gustando mucho, a pesar de que pasó de moda", señaló.

