Decisión de alto riesgo de Marcelo Fígoli en Radio Rivadavia

Rivadavia no es Mitre, que es parte del multimedios Clarín, y Longobardi no pudo con Feinmann pero, de todos modos, fue una buena experiencia, antes de que comenzaron los problemas entre Fígoli y Longobardi, que terminó -al igual que en Radio 10 y Radio Mitre-, con el periodista fuera de la radioemisora.

ignacio ortelli.webp Ignacio Ortelli.

2025

Sin embargo, ¿tenía previsto Fígoli cómo reemplazar a Longobardi? Todo indica que no. Resulta complejo el horario de la 1ra. mañana por el sacrificio que impone al equipo de trabajo, los medios ya no remuneran como antaño y no hay tantos conductores posibles disponibles.

Es posible que haya resultado cierto el rumor de que Fígoli no quería que Longobardi se marchara sino que moderase sus peleas en el micrófono, en particular contra la Administración Javier Milei, que lo dejaba afuera de la pauta publicitaria de los libertarios que usan el Estado para presionar más que los K.

Fígoli decidió improvisar a Ignacio Ortelli para la 1ra. mañana. Ortelli participaba de los programas de otros periodistas en Radio Rivadavia y tenía un espacio de fin de semana. A priori, Fígoli apostó a no competir con Radio Mitre (Feinmann) y en 2025 priorizar sus intereses comerciales, algo que tiene lógica. Eso sí: tendrá que posicionar a Ortelli, que como marca es mucho menos conocido que Rivadavia y hasta menos conocido que Fígoli, más allá de su potencial por conocer el periodismo gráfico, radial y televisivo. Pero Ortelli no tiene experiencia en conducir un programa de las características de la 1ra. mañana. De todos modos, Fígoli ya no tenía opciones.

Existiendo otras experiencias radiales, hay estrategias posibles para hacer algo disruptivo en el espacio pero habrá que ver qué eligió Jonatan Andreani, el director de Rivadavia que designó Fígoli.

Con la presencia de Willy Kohan en Economía y Claudio Zin en Salud, la idea es conservar algo de la 'impronta' de Longobardi. También Daniel Gómez Rinaldi en Espectáculos, Luciana Rodríguez en Deportes, Andrés Repetto en Internacionales, Romina Aldana como locutora, Claudio Rico como humorista, Sergio Jalfin en el pronóstico meteorológico, y Jota Leonetti en el Tránsito.

En la previa, es difícil comprar tickets de Rivadavia para 2025 pero ya lo dijo Diógenes el Cínico, "el movimiento se demuestra andando".

